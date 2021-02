Tőzsde – Vegyesen nyitottak a főbb európai piacok

Vegyesen nyitottak a főbb nyugat-európai részvénypiacok kedden, majd a kereskedés első perceiben lefelé vették az irányt a vezető indexek.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 5,48 pontos, 0,09 százalékos, a madridi IBEX 35 index pedig 12 pontos, 0,15 százalékos mínuszban, míg a frankfurti DAX-index minimális, 0,49 pontos, a párizsi CAC-40 17,50 pontos, 0,30 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 49,58 pontos, 0,21 százalékos pluszban indította a kereskedést.

A kereskedés első tíz perce után Londonban már 0,15 százalékos, Frankfurtban 0,15 százalékos, Milánóban 0,22 százalékos, Madridban pedig 0,46 százalékos mínuszban állt az irányadó tőzsdemutató, míg Párizsban 0,10 százalékra olvadt az emelkedés üteme.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 5,14 ponttal, 0,14 százalékkal emelkedett a nyitásban, de tíz perccel később már 0,08 százalékos mínuszt mutatott.

Az eurót 1,2079 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon délelőtt kilenc órakor, 0,26 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz az előző napi záráshoz képest.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul, mivel a várt gazdasági fellendülésnek köszönhetően javulnak a keresleti kilátások, a kínálatot viszont csökkenti a nagy olajexportáló országok kitermelési korlátozása.Kilenc órakor az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,74 százalékos pluszban, 61,15 dolláron forgott, a márciusi szállítású WTI pedig 0,88 százalékos nyereségben, 58,48 dolláron állt. Eddigi napi maximumán a Brent 61,27 dolláron, a WTI pedig 58,62 dolláron tavaly januári, a koronavírus-járvány előtti szinten is járt.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,71 százalékkal, 1843,16 dollárra, az áprilisi szállítású aranyé pedig 0,50 százalékkal, 1843,30 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.Hétfőn a globális piacokon kialakult kedvező hangulatban emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. London 0,53 százalékos, Frankfurt 0,02 százalékos, Párizs 0,47 százalékos, Milánó 1,48 százalékos, Madrid pedig 0,05 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató és az FTSE Eurofirst 300 index egyaránt 0,30 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,27 százalékkal emelkedett.New Yorkban rekordszinteken zártak az indexek: a Dow Jones ipari átlag 0,76 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,74 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,95 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést hétfőn. A határidős indexek pár pontos csökkenést valószínűsítenek a keddi nyitásra.(MTI)