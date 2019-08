Tőzsde – Vegyesen álltak az indexek New Yorkban

Vegyesen, mérsékelt elmozdulással álltak a New York-i tőzsde irányadó indexei péntek este.

Közép-európai idő szerint este nyolc óra körül a 30 vezető amerikai iparvállalat DJIA-mutatója 0,07 százalékos pluszban, a tőzsdén jegyzett legnagyobb részvénytársaságok Standard & Poor’s 500-as mutatója 0,04 százalékos mínuszban állt, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,41 százalékos veszteséget jelzett. A minimális elmozdulást jelző indexek szerény veszteség és nyereség között ingadoztak.

Az árfolyamok emelkedésének pénteken a kereskedés kezdeti szakaszában az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktusok enyhülésének reménye adott lendületet a két ország békülékenyebb hangvételű nyilatkozatai után, azonban piaci megfigyelők óvatosságra intettek, mivel az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok ügyében erősen hullámozni szokott mindkét ország retorikája. A hétfői tőzsdei szünnap előtti kereskedésben az indexek kezdeti nyeresége elolvadt vagy mínuszba fordult, a befektetői kockázatvállalási hajlandóság csökkent.



A hét utolsó kereskedési napján a technológiai és a kommunikációs szolgáltatási ágazat részvényei szerepeltek a leggyengébben, ezzel szemben a pénzügyi és az iparvállalatok papírjai kedvezőbben teljesítettek.A 30 vezető amerikai iparvállalat DJIA-mutatóját gyengítette egyebek mellett a Cisco Systems és a Procter and Gamble 1,3 százalékos vesztesége, valamint a McDonald’s, a Microsoft és az Apple 0,7 százalék és 1 százalék közötti mínusza.A Nasdaq Composite és a Standard & Poor’s 500-as mutatót erőteljesen lefelé húzta az Ulta Beauty részvényének csaknem 29 százalékos vesztesége a vállalat lefelé módosított idei előrejelzése folytán. Emellett az indexeket az Alexion Pharmaceuticals 11 százalék körüli esése is gyengítette.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két kőolajfajta ára jelentősen csökkent. Közép-európai idő szerint este nyolc óra körül a New York-i árupiacon a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) amerikai könnyűolajfajta hordónkénti (159 liter) 1 dollár 55 cent (2,73 százalék) mínusszal, 55,16 dolláron állt. Az északi-tengeri Brent olaj hordónkénti ára pedig 1 dollár 32 centes (2,18 százalék) csökkenéssel, 59,17 dollár volt.Az arany unciánkénti ára 0,62 százalékkal, 9,55 dollárral 1527,35 dollárra csökkent.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0969 dollárt adtak a délután fél négykor jegyzett 1,1041 dollár után. (MTI)