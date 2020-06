Tőzsde – Vegyes kezdés New Yorkban

Vegyes indexekkel indult a kereskedés hétfőn az amerikaii értékpapírpiacokon.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,02 százalék, az S&P-500 index 0,26 százalék csökkenéssel, a Nasdaq Composite index 0,02 százalék emelkedéssel kezdett.

A befektetőket elsősorban a gazdasági növekedési kilátások foglalkoztatják az egyes államokban ismét emelkedésnek indult koronavírus-fertőzések számának tükrében.

Az elmúlt hetet az indexek a pénteki gyenge teljesítmény ellenére is sorban a negyedik egymást követő nyereséggel zárták, a DJIA egy százalékkal, az S&P index két százalékkal, a Nasdaq Composite pedig közel négy százalékkal erősödött a héten.

A járványügyi korlátozásokkal közvetlenül érintett ágazatokban csökkentek a részvényárfolyamok, így a légitársaságoké is. A tőzsdén kívüli forgalomban a hétfői kezdés előtt az United Airlines, a JetBlue Airways és az Alaska Air Group részvények 2-4 százalékkal gyengültek. Az American Airlines Group Inc részvénye kilenc százalékkal gyengült.



A vírusfertőzések számának emelkedése megemelte az értékőrző befektetési eszközök árfolyamát. Az arany ára egy havi csúcsra, 1758 dollárra emelkedett. A spot ár az amerikai kereskedési idő kezdetén 1755,66 dolláron állt unciánként a globális kereskedelemben, 1,66 százalékkal magasabban az előző napi zárásnál.Hasonlóképpen az olajkeresletnek a fertőzés ismételt fellángolásától várható fennakadása miatt megtorpant az olajár emelkedésének az üteme is. A Brent nyersolaj ára 0,09 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben az amerikai piaci nyitáskor hordónként 42,23 dolláron, a WTI ára pedig 0,15 százalékkal 39,89 dollárra emelkedett.Az eurót 0,47 százalékkal jegyzik erősebben 1,1227 dolláron.(MTI)