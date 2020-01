Tőzsde – Vegyes kezdés New Yorkban

Vegyesen változó indexekkel, minimális elmozdulásokkal indult szerdán a kereskedés az amerikai értékpapírpiacokon.

New Yorkban a kereskedés kezdetén a DJIA-30 index 0,13 százalék csökkenést, az S&P-500 index 0,03 százalék csökkenést, a Nasdaq Composite index 0,05 százalék emelkedést mutatott.

Kedden az indexek vegyesen zártak, a DJIA szerény emelkedéssel, az S&P-500 és Nasdaq Composite index veszteséggel végzett.

A tőzsdei befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi egyezmény részleteinek a megismerése előtt nem nagyon kívánják magukat nagyobb árfolyammozgás mellett elkötelezni, kivárásra rendezkedtek be ugyanakkor a negyedik negyedéves vállalati eredménybeszámolói szezon kezdeti szakaszán is.



Értesülések szerint az aláírás előtt álló “első fázisú” amerikai-kínai kereskedelmi egyezmény értelmében az Egyesült Államok egyelőre fenntartja a kínai árukra kivetett megemelt importvámokat.Az importvámok fenntartásának kilátása az olajárakat is csökkentette: az amerikai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 0,27 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben hordónként 58,07 dolláron, a Brent ára 0,28 százalékkal 64,31 dollárra csökkent.Az eurót 0,30 százalékkal jegyzik erősebben 1,1160 dolláron, az arany spot ára unciánként 1552,99 dolláron állt, 0,44 százalékkal magasabban.(MTI)