Tőzsde – Vegyes kezdés New Yorkban

Az előző napi veszteségeket részben korrigálva vegyes indexekkel indult a kereskedés szerdán az amerikai értékpapírpiacokon.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,10 százalék csökkenéssel, az S&P-500 index 0,05 százalék emelkedéssel, a Nasdaq Composite index 0,05 százalék csökkenéssel kezdte a szerdai kereskedést.

Az Irán és az Egyesült Államok között eszkalálódó feszültség világszerte nyomott hagyott a tőzsdei árfolyamokon. Az amerikai piacok veszteséges keddi zárása után az ázsiai tőzsdék is mínuszban fejezték be a szerdai kereskedést, az európai tőzsdék némelyike azonban a gyenge nyitás után az amerikai kereskedési idő kezdetére már nyereségbe billent. Enyhültek ugyanis az aggodalmak a tőzsdei befektetők körében a katonai konfliktus közvetlen veszélyét illetően. Az amerikai kereskedés kezdetén az FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 indexek 0,07 és 0,06 százalék veszteséget, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,06 százalék nyereséget mutatott.

A Boeing részvénye a tőzsdén kívüli forgalomban két százalékkal gyengült már az amerikai piacok nyitása előtt. A MAU ukrán légtársaság Boeing 737-800 típusú gépe ugyanis felszállás után szerencsétlenséget szenvedett Teherán repülőtere közelében.



A részvényárfolyamoknál is nagyobb áringadozáson esett át a világpiaci olajár az amerikai-iráni katonai konfliktus kockázatai miatt, ami veszélybe sodorhatná a világ olajfelhasználásának 20 százalékát fedező olajszállításokat a térségből. Szerdán a reggeli órákban négy és fél százalékos olajár-emelkedésre is volt példa emiatt, az amerikai kereskedés kezdetére azonban az olajárak már lefelé korrigáltak a globális kereskedelemben.A Brent nyersolaj 0,51 százalékkal állt alacsonyabban hordónként 67,92 dolláron, a WTI pedig 0,80 százalékkal alacsonyabban 62,20 dolláron.A Brent 71,75 dolláron, a WTI 65,85 dolláron is állt korábban nap közben, ami a Brent esetében szeptember, a WTI esetében pedig április óta elért legmagasabb árat jelenti.Az eurót 0,25 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1123 dolláron az arany spot ára 0,23 százalékkal unciánként 1577,44 dollárra emelkedett.(MTI)