Tőzsde – Vegyes kezdés New Yorkban

Vegyes indexekkel indult a kereskedés szerdán az amerikai értékpapírpiacokon az előző napi gyenge zárás után.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,03 százalékkal csökkent, az S&P-500 index 0,13 százalékkal emelkedett, a Nasdaq Composite index 0,18 százalékkal nőtt kezdéskor.

A befektetői figyelem középpontjában a Fed helyi idő szerint kora délutáni kamatdöntése áll. Piaci várakozások szerint a Fed nem változtat az irányadó dollárkamaton. A befektetők mindazonáltal kivárásra rendezkednek be. Mérlegelik ugyanakkor a kínai importcikkekre december 15-re kilátásba helyezett vámemelés életbe léptetésének, a Kínával folytatott kereskedelmi vitában a részleges megállapodás megkötésének az esélyeit is.



Három egymást követő hónapban elért nyereségek és árfolyamrekordok után az amerikai indexek kevés változást mutatnak december eleje óta az “első fázisú” kereskedelmi megállapodás aláírásával szemben felmerült aggályok miatt.Az olajár csökkent szerdán az amerikai olajkészletek váratlan mértékű emelkedése miatt. Az elmúlt héten az Egyesült Államok nyersolajkészlete 1,4 millió hordóval növekedett a piac által várt 2,8 millió hordós csökkenés helyett. Az amerikai kereskedési idő kezdetén a Brent nyersolaj ára 0,56 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben hordónként 63,98 dolláron, a WTI ára 0,39 százalékkal 59,01 dollárra csökkent.Az eurót 1,1092 dolláron, változatlan árfolyamon jegyzik, az arany spot ára 0,24 százalékkal unciánként 1467,44 dollárra emelkedett.(MTI)