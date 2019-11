Tőzsde – Vegyes kezdés New Yorkban

Vegyes indexekkel indult a kereskedés szerdán az amerikai értékpapírpiacokon.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,04 százalék, az S&P-500 index 0,01 százalék emelkedést, a Nasdaq Composite index viszont 0,10 százalék csökkenést mutatott a kereskedés kezdetén.

Kedden vegyesen zártak a főbb indexek, bár a DJIA rekordszintet ütött meg.

A befektetők elsősorban a folyamatban lévő vállalati eredmény beszámoló szezon legfrissebb jelentéseire figyelnek majd a szerdai kereskedés folyamán. Az S&P-500 index tagjaiból már közel négyszáz közzétette negyedéves jelentését és kétharmaduk az elemzői várakozásokat felülmúló adatokról számolt be. Mindemellett az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások alakulásáról napvilágot látó új értesülések is befolyásolhatják az árfolyamokat.

Az olajár három egymást követő napi emelkedés után szerdán vegyesen alakult, a Brent ára 0,22 százalékkal hordónként 62,82 dollárra csökkent, a WTI ára 0,17 százalékkal 57,33 dollárra emelkedett.

Az eurót 0,10 százalékkal jegyzik erősebben 1,1085 dolláron, az arany spot ára 0,26 százalékkal unciánként 1487,47 dollárra emelkedett.(MTI)