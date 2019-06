Tőzsde – Vegyes kezdés New Yorkban

Az előző napi pozitív zárást követően vegyes indexekkel indult a kereskedés pénteken az amerikai értékpapírpiacokon.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,12 százalék csökkenést, az S&P-500 index 0,22 százalék emelkedést, a Nasdaq Composite pedig 0,41 százalék csökkenést mutatott a pénteki kereskedés kezdetén.

Az árfolyamcsökkenés a félvezető ágazati cégekről terjedt át a részvények széles körére. A Broadcom félvezető áramkör gyártó vállalat a kereslet visszaesésére hivatkozva a vártnál lényegesen rosszabb negyedéves eredményt mutatott be és visszafogta éves előrejelzését is. A Broadcom részvénye a tőzsdén kívüli forgalomban közel tíz százalékkal esett, az ágazati index pedig három százalékkal gyengült. A többi nagy félvezető áramkör gyártó cég, a Micron Technology, az Advanced Micro Technology és az Applied Materials részvényei is két és fél százalékkal gyengültek.



A Wall Streeten a befektetői hangulatot a kiábrándítóan alakuló kínai ipari termelési adatok is megterhelték. Májusban éves bázison öt százalékkal nőtt az ipari termelés Kínában, 17 éve a legszerényebb mértékben. A gyenge adat a kínai tőzsdeindexeket is veszteséges zárásba szorította pénteken.Pozitívan értékelték viszont a befektetőik, hogy az amerikai ipari termelés a várt 0,2 százalék helyett 0,4 százalékkal, tavaly november óta a legnagyobb mértékben nőtt májusban, kompenzálva az áprilisban elszenvedett 0,4 százalékos csökkenést.Az Ománi-öbölben csütörtökön történt incidens és Washington emiatt erősödő retorikája miatt emelkedett pénteken az olajár. Az amerikai kereskedés kezdetén a Brent nyersolaj ára 0,57 százalékkal állt magasabban, hordónként 61,66 dolláron, a WTI ára pedig 0,15 százalékkal 52,36 dollárra emelkedett.Az olajár azonban a csütörtöki és pénteki erősödéssel együtt is mintegy három százalékos heti veszteségnél tart a kereslet várható csökkenését jelző prognózisok miatt.A világkereskedelem romló kilátásai miatt csökkentette a globális olajkereslet idei növekedésére vonatkozó előrejelzését a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA). A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) csütörtökön közzétett havi jelentésében ugyancsak rontotta a globális kereslet alakulására vonatkozó idei előrejelzését.A dollár erősödött, az arany ára emelkedett pénteken. Az eurót 0,35 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1236 dolláron, az arany ára 0,47 százalékkal unciánként 1350,50 dollárra emelkedett.(MTI)