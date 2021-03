Tőzsde – Vegyes kezdés az amerikai tőzsdéken

Vegyes indexekkel indult a kereskedés pénteken az amerikai értékpapírpiacokon a Wall Street előző napi rekordzárása után.

A DJIA-30 index 0,11 százalékkal nyitott magasabban, az S&P-500 index viszont 0,40 százalékkal, a Nasdaq Composite pedig 1,35 százalékkal kezdett alacsonyabban pénteken.

A Wall Street indexei DJIA az előző nap 0,5 százalékos, az S&P pedig 1,0 százalékos emelkedéssel rekordszinten zártak, a Nadsaq 2,5 százalékos nyereséget ért el.

A vegyes pénteki kezdés ellenére is a Wall Street indexei másfél hónapja a legjobb hetüket fejezhetik be az 1,9 ezer milliárd dolláros gazdaságösztönző csomag elfogadásának köszönhetően. A pénteki profitkivétel elsősorban a kötvényhozamok emelkedésére érzékenyen reagáló technológiai ágazati részvényeket érintette és kevésbé a gazdaságösztönző csomagnak köszönhetően javuló növekedési kilátásokkal bíró hagyományos iparágakat.

Az olajár csökkent, de ezzel együtt is a hét elején elért 13 havi csúcs közelében mozog. A WTI nyersolaj ára az amerikai piacok nyitásakor 0,36 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 65,78 dolláron, a Brent ára pedig 0,37 százalékkal csökkent 69,37 dollárra.



Az eurót 0,48 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1926 dolláron. Az arany spot ára 1,15 százalékkal unciánként 1702,61 dollárra csökkent. Az arany ára átmeneti emelkedés után ismét az egy héttel ezelőtt érintett kilenc havi mélypontnál mozog.(MTI)