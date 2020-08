Tőzsde – Történelmi csúcson nyitott az S&P 500-as index

Történelmi csúcson nyitott az S&P 500-as tőzsdeindex New Yorkban kedden, miután a befektetők optimizmusát tovább erősítette, hogy az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi főtárgyalói telefonon beszéltek és megerősítették a januárban aláírt kereskedelmi részmegállapodás betartása melletti elkötelezettségüket.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe és az S&P 500-as mutató egyaránt 0,14 százalékos pluszban indította a kereskedést, míg a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója enyhe, 0,08 százalékos mínuszban nyitott.

A vállalati hírek közül kiemelkedik az a bejelentés, hogy az Apple részvényfelaprózása miatt megváltoztatják a Dow Jones ipari átlagot alkotó kosarat. A 30 vállalat közül kikerül az Exxon Mobil, a Pfizer és a Raytheon Technologies, a helyükre pedig a Salesforce.com, az Amgen és a Honeywell International kerül be. Az indexbe 1928-ban még Standard Oil néven bekerült Exxon Mobil távozásával a Chevron maradt az egyetlen energetikai vállalat a kosárban.



A hangulatot a Covid19 betegség hatásos kezelésével kapcsolatos pozitív hírek mellett jelentősen javította az a bejelentés, hogy Robert Lighthizer amerikai kereskedelmi főképviselő, Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter és Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes megbeszélést tartott, május eleje óta először hivatalosan. A kínai fél konstruktívnak nevezte az egyeztetést, Washingtonban pedig előrelépésről beszéltek, és mindkét fél azt ígérte, hogy megteszik a szükséges lépéseket a megállapodás sikerének biztosítására.Eredetileg augusztus 15-re harangozták be a főtárgyalók egyeztetését, de előtte egy-két nappal váratlanul elnapolták a megbeszélést. Ez növelte azokat a félelmeket, hogy a megállapodás összeomlóban van az amerikai-kínai feszültségek éleződése miatt.London kivételével a nagy nyugat-európai tőzsdéken is emelkednek a mutatók. Kedd délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,27 százalékos mínuszban, míg a frankfurti DAX-30 index 0,54 százalékos, a párizsi CAC-40 0,90 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,75 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1838 dollárt adtak, 0,41 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest azonban 0,33 százalékkal erősödött a dollár, 106,31 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.A novemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,49 százalékos pluszban, 46,32 dolláron, a WTI pedig 1,78 százalékos nyereségben, 43,38 dolláron forgott fél négy körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,51 százalékkal, 1922,75 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,27 százalékkal, 1933,80 dollárra süllyedt a New York-i árupiacon.Hétfőn emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 1,35 százalékkal, 28 308,46 pontra, hathavi csúcsra, az S&P 500-as index 1,00 százalékkal, 3431,28 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,60 százalékkal, 11 379,72 pontra kúszott fel. Utóbbi két index történelmi csúcson zárt.(MTI)