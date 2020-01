Tőzsde – Történelmi csúcsokon nyitottak a New York-i indexek

Történelmi csúcsokon nyitottak csütörtökön a New York-i tőzsde irányadó indexei.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,35 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,42 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,59 százalékos pluszban indította a kereskedést. Az S&P 500 index értéke most először és már nyitáskor átlépte a 3300 pontos küszöböt.

A befektetők optimisták, miután Donald Trump amerikai elnök és Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes szerdán aláírta az Egyesült Államok és a Kína közötti kereskedelmi részmegállapodást, a Morgan Stanley amerikai bankcsoport pedig a vártnál jobb eredményekkel rukkolt elő negyedik negyedéves gyorsjelentésében.

A Morgan Stanley, amely az amerikai nagybankok közül utolsóként tette közzé negyedik negyedéves beszámolóját, a vártnál nagyobb bevételt és nyereséget ért el. A kereskedést 5,8 százalékos pluszban indította, és percek alatt 7 százalék közelébe nőtt az árfolyam-emelkedés üteme.



A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken vegyesen alakult a kereskedés. Csütörtök délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,46 százalékos, a frankfurti DAX-30 index pedig 0,08 százalékos mínuszban, míg a párizsi CAC-40 0,01 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,02 százalékos pluszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1156 dollárt adtak, 0,03 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz. A jenhez képest viszont 0,15 százalékkal erősödött a dollár, 110,05 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.A márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,69 százalékos pluszban, 64,44 dolláron, a februári szállítású WTI pedig 0,55 százalékos nyereségben, 58,13 dolláron forgott fél négykor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,02 százalékkal, 1553,75 dollárra süllyedt.Szerdán enyhén emelkedtek a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag az S&P 500 is történelmi csúcson fejezte be a kereskedést, és a Dow Jones záróértéke először haladta meg a 29 ezer pontot.A Dow Jones 0,31 százalékkal, 29 030,22 pontra, az S&P 500-as mutató 0,19 százalékkal, 3289,30 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,08 százalékkal, 9258,70 pontra kúszott fel zárásra.(MTI)