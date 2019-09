Tőzsde – Szerény gyengüléssel indítottak a New York-i indexek, zuhan az olajár

Mérsékelt csökkenéssel nyitottak a New York-i tőzsde irányadó indexei kedden, miközben zuhanni kezdett a kőolaj ára.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,28 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,03 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,04 százalékos gyengüléssel indította a kereskedést.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken nem volt egységes trend. Kedden délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,03 százalékos gyengülést, a frankfurti DAX-30 index 0,42 százalékos csökkenést, a párizsi CAC-40 index viszont 0,07 százalékos erősödést jelzett.



A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1024 dollárt adtak a reggeli 1,1012 dollár után.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára jelentősen csökkeni kezdett.A New York-i tőzsdenyitás idején a Brent hordónként 3,52 dollárral (5,12 százalékkal) 65,50 dollárra esett, a WTI pedig 2,93 dollárral (4,68 százalékkal) 59,74 dollárra süllyedt.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára 0,20 százalékkal, 3,05 dollárral, 1508,45 dollárra csökkent.Hétfőn gyengültek a New York-i tőzsdeindexek. A Dow Jones 0,52 százalékkal, az S&P 500-as mutató 0,31 százalékkal, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,28 százalékkal csökkent.(MTI)