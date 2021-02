Tőzsde – Rekordra törő kezdés az amerikai tőzsdéken

A hétfői kereskedési szünet után rekordokat döntögető indexemelkedéssel nyitották meg kedden a heti kereskedést az amerikai értékpapírpiacok.

A DJIA-30 index 0,38 százalékos, az S&P-500 index 0,31 százalékos, a Nasdaq Composite index 0,41 százalékos emelkedéssel kezdett.

Pénteken a Wall Street vezető indexei nyereséggel zártak, a Nasdaq Composite új rekordon. A DJIA-30 és S&P-500 indexek egy százalékos, a Nasdaq Composite pedig közel két százalékos nyereséget gyűjtött az elmúlt héten. Hét közben a Wall Street indexei is rekordokat értek el, a Nasdaq viszont pénteken is.

Az árfolyamok részben a sok esetben várakozáson felüli negyedik negyedéves vállalati eredményeknek köszönhetőek, főként azonban a Washingtontól várt gazdaságösztönző intézkedéseknek, valamint a korlátozások kivezetését előre vetítő oltóanyag-beszerzéseknek.



Kedden a bitcoin árfolyama átlépte az 50 ezer dolláros küszöböt. A bitcoin bányászattal és forgalmazással kapcsolatos tevékenységet folytató cégek részvényei erősödtek a tőzsdén kívüli forgalomban a nyitás előtt, a Silvergate Capital Corp, Riot Blockchainés Marathon Patent Group részvények 8-10 százalékkal.Az olajipari részvények erősödtek az olajár emelkedését követve. A tőzsdén kívüli forgalomban a keddi nyitás előtt és a hétfői kereskedési nap kihagyását is tükrözve 3-6 százalékkal erősödtek a nagyobb olajvállalatok részvényei, így a ExxonMobil, a Marathon Oil, a Devon Energy és az Occidental Petroleum papríok.Az olajár kedden már vegyesen alakult, de ezzel együtt is több mint egy éves csúcsnál ingadozik. Az olajár a gazdasági fellendülésbe és a kereslet növekedésébe vetett bizalomnak köszönhetően tért vissza a koronavírus-válság előtti szintre.Az amerikai piacok nyitásakor a Brent nyersolaj ára 0,30 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 63,11 dolláron, a WTI ára pedig 0,92 százalékkal 60,02 dollárra emelkedett. A WTI ára Brent árával ellentétben azért emelkedett kedden is, mert a hideg időjárás miatt Texas államban sok olajkutat és számos finomítót le kellett állítani.Az eurót 0,18 százalékkal jegyzik gyengébben 1,2105 dolláron, az arany spot ára 1,50 százalékkal unciánként 1790,57 dollárra csökkent.(MTI)