Tőzsde – Pozitív zárás az európai tőzsdéken

Pozitív kezdés után a gazdasági fellendülés megindulása reményében csütörtökön már sorban a negyedik kereskedési napot fejezték be nyereséggel a főbb európai értékpapírpiacok.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,56 százalékos, a Stoxx Europe 600 index 0,60 százalékos emelkedéssel fejezte be a kereskedést, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,88 százalékkal erősödött.

A frankfurti DAX 0,93 százalékkal erősödött, a CAC-40 index Párizsban 0,82 százalékkal zárt magasabban. A milánói tőzsde 1,64 százalékos, a madridi 1,48 százalékos indexemelkedéssel fejezte be a csütörtöki tőzsdenapot.

Londonban 0,02 százalékkal végzett alacsonyabban az FTSE-100 index. A Bank of England 5 százalékra mérsékelte idei GDP-növekedési előrejelzését a még novemberben kiadott 7,25 százalékos növekedési prognózisról. A brit építőipar teljesítménye pedig januárban a várakozásokkal ellentétben csökkent.

Csütörtökön a remélt gazdasági fellendülés mellett elsősorban vállalati eredményekre figyelt a piac. Egyebek között a Deutsche Bank, az Unilever, a Shell, a Royal Mail, az Infineon, a BT, az ABB, a Roche, a Dassault Systems és az Enel tette közzé negyedéves eredményét. Frankfurtban a Bayr 4,87 százalékos, az MTU Aero Engines 2,53 százalékos, a Munich RE 2,35 százalékos erősödéssel vezette az árfolyamemelkedést, az Infineon viszont 0,99 százalékkal, a BMW 0,85 százalékkal csökkent. Párizsban a Dassault 5,85 százalékkal, az Accor 4,52 százalékkal erősödött.



Az olajár eleinte emelkedett csütörtökön, majd lefelé korrigált az elért egyéves csúcsról. Az európai piacok zárásakor a Brent nyersolaj ára 0,53 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 58,38 dolláron, a WTI ára pedig 0,04 százalékkal 55,67 dollárra csökkent.Az eurót 0,48 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1976 dolláron. Az euró árfolyama december eleje óta első alkalommal süllyedt 1,20 dollár alá. Az arany spot ára 2,46 százalékkal unciánként 1788,99 dollárra csökkent. Az arany ára két hónapja először ért el 1800 dollár alatti szintet.(MLTI)