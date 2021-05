Tőzsde – Pozitív kezdés várható az európai tőzsdéken

Indexemelkedésre lehet számítani kedden a főbb európai értékpapírpiacokon. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a frankfurti index 0,6 százalékos, a londoni 0,8 százalékos emelkedéssel kezdheti a keddi kereskedést, az euróövezeti gyűjtőindex pedig 0,3 százalékkal nyithat magasabban.

Az európai tőzsdék kezdeti nagy veszteségek után vegyesen zártak hétfőn. A várakozáson aluli áprilisi kínai ipari termelési és kiskereskedelmi adatok miatt kezdetben csökkentek, majd az európai gazdaság újraindítása reményében a nap második felében már emelkedtek az indexek. Az FTSE EuroFirst 300 páneurópai index 0,02 százalékkal emelkedett, a Stoxx Europe 600 index 0,05 százalékkal csökkent, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,26 százalékkal zárt alacsonyabban.

Londonban 0,15 százalékkal zárt alacsonyabban az FTSE-100 index, a frankfurti DAX index 0,13 százalékkal csökkent. A CAC-40 index Párizsban 0,28 százalékkal csökkent hétfőn, de ezzel együtt is húsz éves csúcs közelében tart.

Az európai tőzsdék között hétfőn a legjobban teljesítő milánói 0,39 százalékos indexemelkedéssel zárt 15 havi csúcson. Szintén 15 havi csúcson fejezte be a hétfői kereskedést a madridi tőzsde is indexének 0,11 százalékos emelkedésével.

Az olajár a hétfőn elért 1,0 százalék felett tovább emelkedett kedden az üzemanyag-fogyasztás felfutásának jeleire az Egyesült Államokban, Kínában és Európában egyaránt. Az OPEC+ májusban megkezdte önkéntes termeléskorlátozási keretének csökkentését és ezzel napi 350 ezer hordóval többet juttatva a világpiacra. A szervezet előrejelzése szerint ugyanis a globális felhasználás az idén napi 5,95 millió hordóval emelkedik a tavalyihoz képest a gazdasági fellendülésnek köszönhetően.



Az európai kereskedési idő kezdete előtt a Brent ára hordónént 69,69 dolláron, a WTI ára 66,50 dolláron állt a nemzetközi kereskedelemben, mindkét olajtípus esetében 0,33 százalékos emelkedéssel.Az arany ára az erősödő inflációs várakozások és a dollár gyengülésének függvényében 15 heti csúcsnál jár. Kedden reggel a spot ár 0,10 százalékkal állt magasabban unciánként 1868,64 dolláron.A főbb devizák kosarával szemben kalkulált dollár-index 10 heti mélyponton 0,06 százalékkal állt alacsonyabban kedden reggel 90,11 ponton. Az eurót 0,11 százalékkal jegyzik erősebben 1,2165 dolláron.(MTI)