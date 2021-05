Tőzsde – Pozitív kezdés várható az európai tőzsdéken

Indexemelkedésre , a héten elszenvedett veszteség korrekciójára lehet számítani pénteken a főbb európai piacokon a kereskedés kezdetén.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető árfolyamindexek 0,6 százalék körül emelkedéssel kezdhetik a pénteki kereskedést.

Csütörtökön nagy kezdeti veszteségek után vegyesen zártak az európai tőzsdék. Az indexek napközben egy százalékot meghaladó veszteségben is jártak inflációs aggodalmak miatt, de a Wall Street kedvező foglalkoztatási adatokra reagáló erősödését követve késő délután már emelkedésnek indultak, részben korrigálták napi veszteségüket..

A páneurópai gyűjtőindexek 0,14 százalékkal csökkentek csütörtökön, az euróövezeti gyűjtőindex viszont 0,16 százalékkal emelkedett. A páneurópai indexek a héten a pénteki kezdés előtt 1,6 és 1,7 százalékkal, az euróövezeti pedig 2 százalékkal állt a hét eleji értéke alatt. A piacot alapvetően inflációs aggodalmak terhelik, attól tartva, hogy egyebek között a 13 éve legmagasabb amerikai infláció miatt is a jegybankok világszerte megkezdik monetáris politikájuat a gazdaság túlfűtöttségének megfékezése felé igazítani.



Londonban 0,59 százalékkal alacsonyabban fejezte be a csütörtöki kereskedést az FTSE-100 index, bár napközben kétszázalékos veszteségben is járt. Frankfurtban 0,33 százalékkal emelkedett a DAX index zárásra. A párizsi CAC-40 index 0,14 százalékkal végzett magasabban. Milánóban 0,14 százalékos indexemelkedéssel fejeződött be a csütörtöki tőzsdenap, bár nap közben kéthavi mélypontnál is járt. Madridban 0,46 százalékkal csökkent a tőzsdeindex zárásra, miután napközben kétszázalékos veszteségre is süllyedt.Csütörtökön az amerikai tőzsdék számottevő nyereségre tettek szert három egymást követően veszteséggel zárt kereskedési nap után. A Wall Street indexei 1,3 százalékkal, a Nasdaq piac indexe 0,7 százalékkal emelkedett.Emelkedéssel indították el a pénteki globális tőzsdenapot az ázsiai tőzsdék. Tokióban 2,3 százalékos nyereségben járt az index az európai kereskedés kezdete előtt két órával, Szöulban egy százalékos volt az indexemelkedés, Hongkongban közel egy százalékos, Sanghajban és Sencsenben pedig másfél százalékos.Az olajárak csökkentek pénteken az előző napi mintegy három százalékos esést tetézve. Az árcsökkenés elsősorban az indiai fertőzési helyzet súlyosbodására vezethető vissza, ami kétségessé teszi a világ harmadik legnagyobb olajfogyasztójától az idén várt keresletnövekedést. Újraindult ugyanakkor az üzemanyag-szállítás a kibertámadással az Egyesült Államokban leállított csővezetéken is. Az OPEC pedig napi 300 ezer hordóval csökkentette a második negyedévi globális olajkeresletre vonatkozó előrejelzését.Az európai kereskedési idő kezdete előtt mintegy két órával a Brent nyersolaj ára hordónként 66,91 dolláron 0,21 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben, a WTI ára pedig 0,08 százalékkal 63,77 dollárra csökkent.Az eurót 0,06 százalékkal jegyzik erősebben 1,2085 dolláron, az arany spot ára 0,12 százalékkal csökkent unciánként 1824,40 dollárra.(MTI)