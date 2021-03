Tőzsde – Pozitív kezdés várható az európai tőzsdéken

A nemzetközi trendet követő indexemelkedésre lehet számítani kedden a főbb európai értékpapírpiacokon. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető európai tőzsdeindexek 0,3-0,5 százalékos emelkedéssel kezdhetik a kereskedést.

Hétfőn csökkenéssel zártak a vezető európai tőzsdeindexek, elsősorban a lassan haladó oltások által felkeltett növekedési aggodalmak miatt. Az európai piacon még indexerősödéssel indult a kereskedés hétfőn a vártnál jobb január-februári kínai ipari termelési és kiskereskedelmi adatoknak köszönhetően, ami a zárásra kialakult veszteségek mértékét is mérsékelte. Az FTSE EuroFirst 300 európai gyűjtőindex 0,01 százalékkal zárt alacsonyabban, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,09 százalékkal csökkent.

Londonban 0,17 százalékkal gyengült hétfőn az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 0,28 százalékkal végzett alacsonyabban, Párizsban 0,18 százalékkal csökkent zárásra a CAC-40 index, a madridi tőzsde pedig 0,11 százalékos indexcsökkenéssel fejezte be a hétfői kereskedést, míg a milánói 0,11 százalékkal zárt magasabban.

A hétfői kereskedést az amerikai piacok a gazdasági növekedés beindulása reményében nyereséggel fejezték be, a DJIA és az S&P indexek újabb rekordon. A DJIA index sorban a negyedik kereskedési napot fejezte be zárási rekorddal, az év eleje óta pedig már tizennégyszer ért el rekordot.

Az ázsiai tőzsdék indexemelkedéssel indították el a keddi globális tőzsdenapot. A régió tőzsdéit a japán kivételével átfogó MSCI gyűjtőindexek 0,4 százalékkal emelkedett. A tokiói index a zárás közeledtével fél százalékos nyereségben járt, a sanghaji tőzsdeindex az európai piacok nyitása előtt bő két órával 0,2 százalékos, a sencseni 0,4 százalékos nyereséget mutatott, Hongkongban 0,5 százalékkal, Szöulban 0,6 százalékkal emelkedett az árfolyammutató.



Az olaj ára már a harmadik egymást követő napja csökken az amerikai olajkészletek növekedése, valamint az oltások európai terítésének a lassulása együttes piaci hatása miatt. Az európai kereskedési idő kezdete előtt bő két órával a Brent nyersolaj ára 0,70 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 68,40 dolláron, a WTI ára pedig 0,64 százalékkal 64,97 dollárra csökkent.Az eurót 0,08 százalékkal jegyzik erősebben 1,1937 dolláron, az arany spot ára 0,14 százalékkal unciánként 1734,33 dollárra emelkedett.(MTI)