Tőzsde – Pozitív kezdés New Yorkban

Indexemelkedéssel indult kedden a kereskedés az amerikai értékpapírpiacokon több kedvező negyedéves vállalati eredményre és az új amerikai kormányzattól várt gazdaságösztönző intézkedések hatására.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,46 százalékos, az S&P-500 index 0,31 százalékos, a Nasdaq Composite pedig 0,38 százalékos emelkedéssel nyitott.

A New York-i börze nyitásakor, 15.30 órakor erősödést jeleztek az európai tőzsdemutatók is. A londoni tőzsde irányadó FTSE indexe 0,57 százalék, a frankfurti DAX index 1,91 százalék, a párizsi CAC index pedig 1,30 százalék pluszban állt hétfői záróértékéhez képest.

Az amerikai tőzsdék nyitásakor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára a 27 centtel (0,48 százalékkal) 55,95 dollárra emelkedett.

Az arany ára unciánként 0,08 százalékkal (1,35 dollárral) 1853,85 dollárra csökkent.

Az eurót 1,2160 dolláron jegyezték, magasabban a reggeli 1,2127 dollárnál.(MTI)