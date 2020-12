Tőzsde – Pozitív kezdés New Yorkban

Indexemelkedéssel nyitottak az amerikai értékpapírpiacok december első kereskedési napján.

A DJIA-30 index 0,54 százalékkal, az S&P-500 index 0,98 százalékkal, a Nasdaq Composite pedig 0,78 százalékkal emelkedett a keddi kereskedés kezdetén.

Az amerikai indexek csökkentek ugyan hétfőn, de ezzel együtt is nyereséggel fejezték be a novembert. A DJIA index például több mint három évtizede a legjobb hónapját tudhatja maga mögött. Az árfolyamok emelkedése elsősorban a koronavírus-ellenes oltástól várt gazdasági fellendülést megelőlegező befektetéseknek köszönhető. Ennek tulajdonítható a pozitív decemberi hókezdés is.



Az olajár kissé ingadozik miután az OPEC+ elhalasztotta az egyeztetést a napi 7 millió hordós önkéntes termeléskorlátozási kvótájának január elsejére tervezett napi 2 millió hordós megkurtításáról. Az olajár egyébként a gazdasági fellendülés és ezzel együtt a kereslet növekedésének reményében az elmúlt hónapban 27 százalékkal emelkedett.Az amerikai piacok nyitásakor a Brent nyersolaj ára 0,25 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 47,76 dolláron, a WTI ára pedig 0,60 százalékkal 45,07 dollárra csökkent.Az eurót 0,51 százalékkal jegyzik erősebben 1,1989 dolláron, az arany spot ára 2,02 százalékkal emelkedett unciánként 1812,90 dollárra. Az arany ára hétfőn öthavi mélypontot érintett, és négy éve a legrosszabb hónapját zárta.(MTI)