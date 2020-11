Tőzsde – Pozitív kezdés New Yorkban

Indexemelkedéssel indult a kereskedés pénteken az amerikai értékpapírpiacokon az előző napi veszteségek után.

A DJIA-20 index 0,72 százalékkal, az S&P-500 index 0,71 százalékkal, a Nasdaq Composite index 0,73 százalékkal kezdte magasabban a pénteki kereskedést.



A Wall Street indexei valószínűleg nyereséggel fejezik be a hetet, a Nasdaq Composite index viszont a korábban nagy nyereségeket elkönyvelő technológiai cégeket érintő profitkivétel miatt veszteséggel.Az árfolyamok emelkedése a pénteki nyitás előtt közzétett kedvező vállalati eredménybeszámolókra vezethető vissza. A Cisco Systems Inc és a Walt Disney Co részvényei a tőzsdén kívüli forgalomban 7 és 3 százalékkal erősödtek.A harmadik negyedévi tőzsdei beszámoló szezon a vége felé jár, az S&P-500 index tagjainak már 90 százaléka megtette jelentését. Eszerint a harmadik negyedévben közel nyolc százalékkal csökkent a vállalatok nyeresége az egy évvel korábbihoz képest, jóval kevésbé a várt több mint húsz százaléknál.Az olajár csökkent pénteken, az amerikai piacok nyitásakor a Brent 0,69 százalékkal állt alacsonyabban hordónként 43,23 dolláron, a WTI pedig 0,80 százalékkal alacsonyabban 40,79 dolláron.Az eurót 0,10 százalékkal jegyzik erősebben 1,1816 dolláron, az arany spot ára 0,81 százalékkal emelkedett unciánként 1892,28 dollárra.(MTI)