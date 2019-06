Indexemelkedéssel folytatódott a pénteki nyitáskor a napok óta tartó árfolyam-emelkedés az amerikai értékpapírpiacokon.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,39 százalék, az S&P-500 index 0,47 százalék, a Nasdaq Composite index 0,51 emelkedést mutatott a kereskedés kezdetén.

Az árfolyamok emelkedésének a foglalkoztatás vártnál lényegesen kisebb májusi növekedéséről a nyitás előtt közzétett adat adott lökést. A kedvezőtlen makrogazdasági mutató ugyanis megnövelte a Fed már korábban is jelzett kamatvágásának a valószínűségét. A Fed elnöke a hét elején már utalt rá, hogy a Fed kész monetáris lazítással elébe menni a külkereskedelmi viszály várható negatív következményeinek. A Fed szerdán publikált gazdasági helyzetfelméréséből, a Bézs Könyvből is hasonló szándékot olvastak ki gazdasági elemzők.

A Fed jelzései adtak erőt az arany áremelkedéséhez is. Az arany ennek köszönhetően a legjobb úton van afelé, hogy több mint két százalékos emelkedéssel 2018 márciusa óta a legjobb hetét tudhassa maga mögött a pénteki zárással.



Az amerikai piacok nyitásakor a globális kereskedelemben 0,38 százalékkal állt magasabban az arany ára, unciánként 1347,85 dolláron.A dollár árfolyamát viszont lejjebb szorította a Fed kamatvágásának a lehetősége. Az eurót ez közel egy százalékos heti árfolyamnyereséghez juttatta a dollárral szemben, a legnagyobbat a tavaly szeptemberi 1,1 százalék óta.Az eurót 0,37 százalékkal jegyezték erősebben az amerikai piaci nyitáskor, 1,1316 dolláron.Az olaj ára emelkedett pénteken, miután a héten nagy veszteségeken esett át, és öt havi mélypontot érintett az amerikai készletek várakozáson felüli növekedése, valamint a csúcsra termelő amerikai kutak miatt.A pénteki áremelkedés a szaúdi energiaipari miniszternek a szentpétervári nemzetközi gazdasági csúcstalálkozón tett kijelentésének tulajdonítható. A miniszter egyrészt jelezte, hogy a hatvan dollár közeli árszint túl alacsony az iparági beruházások finanszírozásához, másrészt közölte, hogy az OPEC és a szervezeten kívüli nagyobb termelők készek meghosszabbítani a júniusban lejáró exportkorlátozási megállapodásuk hatályát.A Brent nyersolaj ára 0,31 százalékkal állt magasabban, 61,86 dolláron hordónként a globális kereskedésben az amerikai piaci nyitás idején, a WTI ára pedig 0,25 százalékkal 52,72 dollárra emelkedett.(MTI)