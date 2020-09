Tőzsde – Pozitív kezdés az amerikai tőzsdén

Az amerikai értékpapírpiacokon lendületes indexemelkedéssel indult meg az előző három napi nagy árfolyamvesztés korrekciója a szerdai nyitáskor.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,77 százalékos, az S&P-500 index 1,36 százalékos, a Nasdaq Composite index 1,93 százalékos emelkedéssel kezdte a szerdai kereskedést.

Az amerikai piaci nyitáskor az európai tőzsdeindexek is emelkedésben voltak, az uniós gyűjtőindexek 1,2 százalékos nyereséget mutattak, az euróövezeti pedig 1,3 százalékos erősödést.

Kedden a New York-i indexek sorrendben 2,25 százalékos, 2,78 és 4,11 százalékos veszteséggel zártak. Az indexek három egymást követő napon gyengültek, leginkább a technológiai ágazatot érintő árfolyamcsökkenés miatt. A Nasdaq Composite index három nap alatt mintegy tíz százalékot veszített.



A Tesla részvénye húsz százalékkal esett, miután a papír a piac meglepetésére kikerült az S&P-500 indexből. A szerdai nyitás előtt a Tesla részvénye már több mint hat százalékot visszanyert veszteségéből a tőzsdén kívüli forgalomban.Az olajár is felfelé korrigált, az amerikai piaci nyitáskor a Brent 0,63 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 40,03 dolláron, a WTI ára pedig 1,33 százalékkal 37,25 dollárra emelkedett. A Brent ára kedden öt százalékkal esett, és június óta első alkalommal 40 dollár alá bukott. A WTI ára kedden nyolc százalékkal zuhant.Az eurót 0,31 százalékkal jegyzik erősebben 1,1815 dolláron, az arany ára az azonnali piacon 0,46 százalékkal ment fel unciánként 1940,66 dollárra.(MTI)