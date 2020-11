Tőzsde – Pozitív kezdés az amerikai tőzsdéken

Nagy indexemelkedéssel korrigálták felfelé a hétfői nyitáskor a pénteki veszteséges zárást az amerikai értékpapírpiacok.

New Yorkban 1,16 százalék emelkedéssel kezdett a DJIA-30 index, az S&P-500 index 1,20 százalékkal, a Nasdaq Composite pedig 0,88 százalékkal erősödött nyitáskor.

Az S&P index hatheti mélyponton fejezte be az elmúlt hetet a technológiai részvények mélyrepülése, a vírusfertőzések terjedése és az elnökválasztás bizonytalanságai miatt. Az Apple Inc, a Facebook Inc és az Amazon.com egy-két százalékos részvényárfolyam erősödéssel kompenzálták a tőzsdén kívüli forgalomban már a hétfői nyitás előtt pénteki nagy veszteségeiket.

A héten a keddi amerikai elnökválasztás mellett a Fed szerdai kamatdöntő ülése, valamint a hét további részében foglalkoztatási és egyéb makrogazdasági adatok határozhatják meg az árfolyamok alakulását. A héten az S&P-500 index tagvállalatainak mintegy negyede publikálja negyedéves eredményét, közöttük a nagyok közül a Qualcomm és a General Motors, valamint az American International Group biztosító társaság is.



Az olajár csökkent, az amerikai piacok nyitásakor a WTI 1,51 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 35,25 dolláron, a Brent ára pedig 1,19 százalékkal 37,49 dollárra esett. Októberben a világpiaci olajár a második egymást követő hónapot fejezte be veszteséggel, a Brent 8,5 százalékossal, a WTI 11 százalékossal.Az eurót 0,14 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1631 dolláron, az arany spot ára 0,60 százalékkal ment fel unciánként 1890,29 dollárra.(MTI)