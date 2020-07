Tőzsde – Pozitív kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexemelkedéssel indult hétfőn a kereskedés az amerikai értékpapírpiacokon.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,98 százalékos, az S&P-500 index 0,83 százalékos, a Nasdaq Composite index 1,10 százalékos emelkedéssel kezdett. Az európai tőzsdék nyereségben jártak az amerikai nyitáskor: a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,82 százalék, a Stoxx Europe 600 index 0,70 százalék, az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,24 százalék emelkedést mutatott az amerikai kereskedési idő kezdetén.

Pénteken az amerikai indexek nagy nyereséggel zártak, a Nasdaq újabb rekordon, és a hetet is pozitív eredménnyel fejezték be. A DJIA 0,9 százalékkal, az S&P 1,7 százalékkal, a Nasdaq Composite 4 százalékkal erősödött a héten.



A befektetők figyelme mostantól elsősorban a kezdődő negyedéves eredménybeszámoló szezon jelentéseire irányult. A héten teszi közzé április-júniusi negyedéves eredményét többek között a JPMorgan, a Citigroup, a Wells Fargo, a Goldman Sachs, a Pepsi, a Netflix, az IBM, a Johnson & Johnson, a UnitedHealth és a Blackrock.A legfrissebb makrogazdasági adatok alapján a vállalati eredmények javulására lehet számítani. A Nasdaq Composite ennek köszönhetően ért el pénteken is új rekordot, hét hét leforgása alatt már a hatodikat. Az S&P index pedig pénteki zárásával 6 százalékkal marad el februári rekordjától.Az olajár csökkent, a piac az OPEC+ termelési kvótájának a lazításától tart a szervezet tanácsadó bizottságának a héten sorra kerülő ülésén. A Brent nyersolaj ára 0,42 százalékkal állt alacsonyabban a hétfői globális kereskedelemben az amerikai piacok nyitásakor hordónként 43,06 dolláron, a WTI ára pedig 0,37 százalékkal 40,40 dollárra csökkent.A dollár az elmúlt hetet a főbb devizák kosarával szemben 0,6 százalékos, egy hónapja a legnagyobb veszteséggel fejezte be. Az eurót 0,35 százalékkal jegyzik erősebben 1,1338 dolláron, az arany spot ára 0,75 százalékkal emelkedett unciánként 1812,80 dollárra.(MTI)