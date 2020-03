Pozitív korrekcióval nyitottak kedden az amerikai értékpapírpiacok az előző napi, 1987 óta a legnagyobb indexcsökkenés után.

New Yorkban a DJIA-30 index 1,48 százalék, az S&P-500 index 2,26 százalék, a Nasdaq Composite index 2,29 százalék emelkedéssel kezdte a keddi kereskedést. Az indexek tíz százalék feletti veszteséggel fejezték be a hétfői kereskedést a Fed hét végi váratlan kamatvágását követően. Mindhárom index harminc százalékot veszített februárban elért rekordok óta, véget vetve ezzel az amerikai értékpapírpiacok valaha leghosszabb árfolyam-emelkedéses szakaszának. Az S&P-500 index a hétfői kereskedésben már leadta teljes 2019-es nyereségét. Az index harmadik legnagyobb egy napi értékvesztése volt a hétfői 1987 óta. Keddre azonban a kamatcsökkentésből bővülő finanszírozási források formájában hasznot húzni képes pénzügyi ágazatok papírjai emelkedésnek indultak. A piaci nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban 3-4 százalékkal erősödtek a Bank of America Corp, a Citigroup Inc, a Goldman Sachs Group Inc, a JP Morgan Chase & Co, valamint a Wells Fargo & Co papírok.



A Boeing repülőgépgyár, valamint az American Airlines, az United Airlines és a Delta Air Lines légitársaságok részvényeinek jót tett a légiforgalmi ágazat megsegítéséről Washingtonnal és kongresszusi képviselőkkel indult tárgyalások híre. A Boeing részvénye három százalékkal, a légitársaságoké két százalékkal erősödött. Az olajár kedden kezdetben már felfelé korrigált az elmúlt napok nagy veszteségeiből, az amerikai tőzsdék nyitásakor azonban a főbb referencia típusok ára már vegyesen alakult. Az amerikai kereskedés kezdetén a WTI nyersolaj ára 0,14 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 29,04 dolláron. A Brent nyersolaj árán viszont ismét erőt vett a várható keresletcsökkenés és túltermelés hatása. A Brent 1,23 százalékkal állt alacsonyabban 29,68 dolláron. Az olajár a 2008-as gazdasági válság óta a legnagyobb, 22-24 százalékos csökkenéssel fejezte be az elmúlt hetet, hétfőn pedig további 10 százalékkal növelte veszteségeit. Az alacsony ár mostanra nagy felvásárlási érdeklődést keltett készletezési céllal a nyersanyag iránt annak ellenére is, hogy a vírusjárvány gazdasági aktivitást fékező hatása, valamint a Szaúd-Arábia és Oroszország között a piaci részesedés megőrzésére kirobbant vetélkedés továbbra is megakadályozza az árak számottevő emelkedését. A dollár erősödött kedden, miután a részvények körében dúló árfolyamvesztés közepette megnőtt értékőrző becsülete a befektetők szemében. Az eurót 1,75 százalékkal jegyzik gyengébben 1,0985 dolláron. Az arany spot ára 1,93 százalékkal unciánként 1485,69 dollárra csökkent.(MTI)