Tőzsde – Pozitív kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexemelkedéssel indult a kereskedés csütörtökön az amerikai értékpapírpiacokon.

A kereskedés kezdetén New Yorkban a DJIA-30 index 0,12 százalék, az S&P-500 index 0,23 százalék, a Nasdaq Composite index 0,47 százalék emelkedést mutatott.

A befektetők pozitívan értékelték a nyitás előtt közzétett heti foglalkoztatási adatokat. Az elmúlt héten a várt növekedés helyett csökkent az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma az Egyesült Államokban: 779 ezer kérelmet nyújtottak be az előző heti 812 ezer után, az elemzők által várt 830 helyett.

A kérelmek száma már sorban a harmadik hete csökken és november utolsó hete óta a legalacsonyabb lett. A vírusválság előtt nagyjából heti kétszázezer volt a benyújtott kérelmek száma. A legmagasabb kérelemszámot tavaly április első két hetében regisztrálták, mindkét héten több mint 6,6 milliót. Egymillió alá augusztus-szeptemberben csökkent a heti kérelmek száma.

Hasonlóan pozitív hatással voltak az előző napi kereskedésre is a szerdán közzétett januári foglalkoztatási adatok. Várakozáson felüli mértékben emelkedett a nem mezőgazdasági ágazatokban foglalkoztatottak száma januárban az Egyesült Államokban.

Nagy bizalommal vannak a befektetők a folyamatban lévő negyedik negyedévi eredmény-beszámoló szezon publikációival szemben is. Szintén árfolyam felhajtó hatással van a Washingtontól várt gazdaságösztönző csomag is, amelynek a részleteiről még folynak az egyeztetések.



Az olajár egy éves csúcsra emelkedett, egyrészt azért, mert piaci források szerint az OPEC+ tartja magát a termeléskorlátozási megállapodáshoz, másrészt, mert az amerikai nyersolajkészletek tavaly március óta a legalacsonyabb szintre csökkentek az U.S. Energy Information Administration szerdai jelentése alapján.Az amerikai kereskedési idő kezdetén a WTI nyersolaj ára 0,59 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 55,96 dolláron, a Brent ára pedig 0,05 százalékkal 56,02 dollárra ment fel. A Brent ára korábban nap közben 59,04 dolláron is állt, tavaly február óta a legmagasabb szinten.A dollár erősödött, az arany ára ezzel párhuzamosan csökkent. A főbb devizák kosarával szemben kalkulált dollár-index 0,27 százalékkal 91,42 pontra ment fel. Az eurót 0,43 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1982 dolláron, az arany spot ára 2,05 százalékkal ment lejjebb unciánként 1796,55 dollárra.Az ezüst ára 1,2 százalékkal csökkent csütörtökön a nemzetközi piacon az amerikai tőzsdék nyitásáig. Az ár 12 százalékkal csökkent már azóta, hogy a GameStop-művelethez hasonlóan 30 dollár fölött nyolc éves csúcsra hajtotta fel kisbefektetők vásárlási rohama.(MTI)