TÅ‘zsde – NyeresÃ©ges tÅ‘zsdezÃ¡rÃ¡s EurÃ³pÃ¡ban

Pozitív kezdés után indexnyereséggel fejezték be a szerdai kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok.

A kereskedési idő végén a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,76 százalék, a Stoxx Europe 600 index 0,76 százalék, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,65 százalék nyereségben állt.

Londonban 1,03 százalék emelkedéssel fejezte be a szerdai kereskedést az FTSE-100 index a még nem hivatalos záróadatok szerint. Frankfurtban 0,74 százalékkal emelkedett zárásra a DAX index, a párizsi CAC-40 index pedig 0,81 százalékkal végzett magasabban. Madridban 0,70 százalék, Milánóban 1,01 százalék indexnyereséggel fejeződött be a szerdai tőzsdenap.

Az értékpapírpiacok világszerte árfolyam-emelkedéssel nyugtázták szerdán a kínai koronavírus-fertőzés lassuló terjedésének jeleit, valamint a kínai gazdaságélénkítő intézkedéseket a már bekövetkezett termeléskiesések hatásának a kompenzálására.

Az amerikai tőzsdék erős kezdés után 0,5-0,9 százalék indexnyereségben jártak az európai kereskedési idő végén. Az ázsiai piacok Sanghaj kivételével mind nyereséggel fejezték be a szerdai tőzsdenapot.



Az európai piacokon minden gazdasági ágazat árfolyamindexe nyereséget ért el szerdán. A közüzemi és távközlési ágazatok a legjobbak között teljesítettek az ágazati árfolyamindex egy százalékot bőven meghaladó erősödésével. Az európai tőzsdéknek kedvezett az euró viszonylag gyenge árfolyama is, bár szerdán már történt némi pozitív korrekció. Az eurót 0,04 százalékkal jegyzik erősebben 1,0795 dolláron.A Deutsche Telekom részvénye több mint négy százalék nyereséget ért el tavalyi forgalmi és eredmény rekordjának köszönhetően. A német Puma sportfelszerelési konszern részvénye kilenc százalékkal emelkedett várakozáson felüli negyedéves eredményének köszönhetően.Az olajár emelkedett szerdán a javuló keresleti kilátásoknak köszönhetően. A Brent nyersolaj az európai kereskedési idő végén 2,30százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 59,08 dolláron. A WTI ára 2,08 százalékkal 53,38 dollárra emelkedett.A Brent nyersolaj ára már a hetedik egymást követő napja emelkedik a koronavírus-fertőzés gazdasági növekedést korlátozó hatásával kapcsolatban enyhülő aggodalmaknak és az OPEC+ termeléscsökkentési terveinek köszönhetően. A múlt héten elért idei mélyponthoz képest a Brent ára már tíz százalékkal emelkedett.Az arany spot ára 0,28 százalékkal unciánként 1606,16 dollárra emelkedett.(MTI)