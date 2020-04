Tőzsde – Nagy veszteséggel nyitottak az amerikai tőzsdék

Indexveszteséggel indult kedden a kereskedés az amerikai értékpapírpiacokon az előző napi árfolyamcsökkenés folytatásaként.

New Yorkban a DJIA-30 index 1,21 százalék, az S&P-500 index 1,68 százalék, a Nasdaq Composite index 1,02 százalék csökkenéssel kezdte a keddi kereskedést.

A tőzsdei hangulatot a nem túl biztató első negyedéves vállalati eredménybeszámolók mellett az a még soha nem tapasztalt jelenség terhelte meg, hogy negatívba fordult a határidős piacon egy éppen kifutóban lévő olajkontraktus jegyzése.

Az első negyedéves beszámolói időszakot az amerikai bankok kiábrándítóan alacsony eredményadatokkal vezették fel az elmúlt napokban. Általában is jellemző, hogy a beszámolóikat már megtett vállalatok osztalékcsökkentést jelentettek be és visszavonták korábban tett éves előrejelzéseiket. Elemzői számítások szerint az S&P-500 index tagvállalataitól az első negyedévben ez egy évvel korábbinál 13 százalékkal, a második negyedévben pedig közel 30 százalékkal alacsonyabb átlagos nyereségre lehet számítani.

A globális túltermelés és a járványvédelmi intézkedések miatt lassuló gazdasági aktivitás következtében csökkenő olajkereslet egybeesése pedig oda vezetett, hogy olajpiaci spekulánsok a tározókapacitás hiánya miatt képtelennek voltak átgörgetni májusi lejáratú kontraktusokat júniusi lejáratú kontraktusokra, így azok a nyakukon maradtak. A kontraktus kifutásakor fellépő szállítási kötelezettség miatt azonban bármilyen áron kénytelenek voltak megválni a birtokukban lévő tételektől. Az amerikai WTI nyersolaj májusi kontraktusa ezért hétfőn mínusz 40 dolláros árat is elért.



Az olajár az alacsony kereslet és a túltermelés függvényében az idén már mintegy hatvan százalékkal csökkent. A WTI (júniusi kontraktusa) 76,5 százalékkal, a Brent (júniusi kontraktusa) 70 százalékkal állt év eleji ára alatt. A júniusi kontraktusok hétfőn 8-10 százalékkal csökkentek, az olajipari vállalatok részvényei ezzel párhuzamosan a keddi tőzsdei kezdés előtt már a tőzsdén kívüli forgalomban is viszonylag nagy, négy-hat százalék körüli árfolyamcsökkenést szenvedtek el. Az Exxon, a Chevron, az Apache Corp, a Halliburton Co, a ConocoPhillips, a Schlumberger és az Occidental Petroleum Corp részvények mind hasonló mértékben gyengültek.Az amerikai piacok nyitásakor a WTI júniusi kontraktusa hordónként 14,51 dolláron állt a globális kereskedelemben 28,98 százalékos árcsökkenéssel, a Brent ára pedig 23,11 százalékkal hordónként 19,66 dollárra csökkent.Az eurót 0,25 százalékkal jegyzik gyengébben 1,0835 dolláron, az arany spot ára 1,61 százalékkal unciánként 1668,88 dollárra csökkent.(MTI)