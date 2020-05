Indexemelkedéssel indult a kereskedés hétfőn az amerikai tőzsdéken a járványvédelmi korlátozások feloldása és az ösztönzőknek köszönhetően ezzel párhuzamosan beinduló gazdasági fellendülés reményében.



New Yorkban a DJIA-30 index 1,58 százalék, az S&P-500 index 2,41 százalék, a Nasdaq Composite index 1,84 százalék emelkedéssel nyitott.A járványvédelmi korlátozások várható feloldását a biztató oltóanyag-kísérletek híreiből vezették le a tőzsdei befektetők, másrészt nagy reményeket fűznek a kormányzati ösztönzőprogramok növeléséhez is a gazdaság recesszióból való kisegítése érdekében.A biztató oltóanyag-kísérletekről beszámoló Moderna Inc részvénye 26 százalékkal emelkedett a nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban.A Fed elnöke Jerome Powell a hét végén megerősítette, hogy a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kész a szükséges monetáris ösztönzőkkel támogatni a gazdasági növekedést, és meggyőződését fejezte ki egyúttal a gazdaság fokozatos talpraállásáról.Az amerikai tőzsdék nyitásakor az európai értékpapírpiacok is nagy, három-négy százalékos nyereségekben jártak a járványügyi korlátozások fokozatos feloldásának köszönhetően számos, korábban súlyosan érintett európai országban. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 indexek 3 százalékos, az euróövezeti EuroStoxx50 index 3,7 százalékos nyereséget mutatott az amerikai piacok nyitásakor.Az olajár is nagyot emelkedett hétfőn a kereslet élénkülése reményében és a már bejelentett termelési korlátozásoknak köszönhetően. Az amerikai piaci nyitáskor a WTI ára 8,77 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 32,11 dolláron, a Brent ára pedig 6,86 százalékkal 34,73 dollárra emelkedett.Az eurót 0,31 százalékkal jegyzik erősebben 1,0848 dolláron, az arany spot ára 0,20 százalékkal unciánként 1746,55 dollárra emelkedett.(MTI)