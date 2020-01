Tőzsde – Nagy emelkedéssel nyitottak a főbb európai piacok

Erős emelkedéssel nyitottak a vezető nyugat-európai tőzsdék pénteken.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,75 százalékkal, a frankfurti DAX-index 0,76 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,80 százalékos pluszban indította a kereskedést.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,74 százalékkal nőtt a nyitásban.

Az eurót 1,1052 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon péntek délelőtt kilenc órakor, ez megegyezett az előző napi záróárfolyammal.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.

A legközelebbi, márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,39 százalékos pluszban, 62,28 dolláron, a WTI pedig 0,34 százalékos nyereségben, 55,78 dolláron forgott kilenc órakor.



A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,41 százalékkal, 1559,05 dollárra süllyedt.Európában csütörtökön csökkenéssel zártak a legfontosabb tőzsdeindexek. A londoni FTSE-100 mutató 0,85 százalékos, a DAX-30 index 0,94 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,65 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. Milánóban stagnált, míg Madridban 0,58 százalékkal esett az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,71 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,62 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,87 százalékkal csökkent.New Yorkban csütörtökön ledolgozták az erős mínuszokat az irányadó tőzsdeindexek, így végül a Dow Jones ipari átlag 0,09 százalékos mínuszban, míg az S&P 500-as mutató 0,11 százalékos, a Nasdaq piac összetett mutatója pedig 0,20 százalékos pluszban fejezte be a napot.(MTI)