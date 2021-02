Tőzsde – Mérsékelten pozitív kezdés várható az európai tőzsdéken

A főbb indexek csekély emelkedésével indulhat a pénteki tőzsdenap Európában. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető piacok árfolyamindexeik 0,2 százalék körüli emelkedéssel kezdhetik a kereskedést.

Csütörtökön a gazdasági fellendülés mellett a vállalati eredményekre figyelve nyereséggel zártak a vezető európai tőzsdék London kivételével.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,60 százalékos, a Stoxx Europe 600 index 0,56 százalékos emelkedéssel fejezte be a kereskedést, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,90 százalékkal erősödött. A hét eleje óta a páneurópai indexek 3,5 százalékkal erősödtek, az euróövezeti pedig 4,6 százalékkal áll magasabban a pénteki nyitás előtt.

A frankfurti DAX 0,91 százalékkal erősödött, a CAC-40 index Párizsban 0,82 százalékkal zárt magasabban. A milánói tőzsde 1,65 százalékos, a madridi 1,37 százalékos indexemelkedéssel fejezte be a csütörtöki tőzsdenapot. Londonban 0,06 százalékkal végzett alacsonyabban az FTSE-100 index.

Az amerikai tőzsdék 1,0 százalék feletti nyereséggel fejezték be a csütörtöki kereskedést, a pénteki tőzsdenapot pedig szintén erősödéssel indították el az ázsiai piacok. Az európai kereskedés kezdete előtt két órával Tokói 1,4 százalékos nyereséggel közelített a zárás felé, a sanghaji mutató 0,3 százalékos, a sencseni 0,2 százalékos nyereséget mutatott, Hongkongban 0,5 százalékkal, Tajpejben 0,7 százalékkal, Szöulban 0,9 százalékkal állt magasabban a tőzsdeindex.



Az olajár emelkedik. Az európai piacok nyitása előtt bő két órával a Brent nyersolaj ára 0,27 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 59,16 dolláron, a WTI ára pedig 0,64 százalékkal 56,59 dollárra emelkedett. A Brent ára 59,28 dolláron, a WTI ára pedig 56,75 dolláron egy éves csúcsot ért el a pénteki kereskedésben korábban. A hét eleje óta a Brent ára 6,0 százalékkal, a WTI ára több mint 8,5 százalékkal emelkedett, ami október óta a legnagyobb heti nyereség. Az olaj árának emelkedése mögött elsősorban az OPEC+ termeléskorlátozó megállapodásának a betartását mutató piaci jelentések állnak.Az eurót 0,05 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1957 dolláron. Az euró árfolyama december eleje óta első alkalommal csütörtökön süllyedt 1,20 dollár alá. A hét eleje óta az euró 1,5 százalékkal gyengült a dollárral szemben.Az arany spot ára 0,11 százalékkal unciánként 1796,21 dollárra csökkent. Az arany ára két hónapja csütörtökön ért el először 1800 dollár alatti szintet és tíz hete a legnagyobb heti veszteség elé néz a dollár árfolyamának emelkedése következtében. A főbb devizák kosarával szemben kalkulált dollár-index 0,06 százalékkal 91,58 pontra emelkedett. A hét eleje óta a dollár-index 1,1 százalékkal emelkedett és így három hónapja a legjobb hetét zárhatja. Az arany ára 2,7 százalékkal csökkent a hét eleje óta.(MTI)