Tőzsde – Meredek eséssel zárták a kereskedést a főbb nyugat-európai tőzsdék

A gyenge amerikai gazdasági adatok lesújtóan hatottak a világpiacokra, így meredek csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető európai tőzsdék szerdán, és zuhant a kőolaj ára is.

A londoni FTSE-100 mutató 3,23 százalékos, a frankfurti DAX-index 2,76 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 3,12 százalékos mínuszban zárt. Milánóban 2,87 százalékkal, Madridban pedig 2,77 százalékkal csökkent az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 2,70 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 2,76 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 2,98 százalékkal esett vissza.

A friss adatok arról tanúskodnak, hogy lassul az amerikai gazdaság növekedése, jórészt az elhúzódó amerikai-kínai kereskedelmi háború következményeként. A feldolgozóipar beszerzésimenedzser-indexének értéke szeptemberben a második egymást követő hónapban állt a növekedést és a zsugorodást egymástól elválasztó 50 pontos küszöb alatt, miközben a magánszektor nem mezőgazdasági ágazataiban lassult a munkaerőfelvétel.

Mindeközben Németország vezető gazdaságkutató intézetei közös elemzésükben csökkentették a német gazdaság idei és jövő évi növekedésére adott előrejelzésüket. A legnagyobb euróövezeti gazdaságban ugyan várhatóan folytatódik a 2009-ben kezdődött növekedés, de az ütem jelentősen mérséklődik. A hazai össztermék a tavasszal várt 0,8 százalék helyett csupán 0,5 százalékkal nőhet az idén, jövőre pedig 1,8 százalék helyett 1,1 százalékkal.



A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) délután bejelentette, az Egyesült Államoknak engedélyezte, hogy 7,5 milliárd euró értékű európai terméket sújtson büntetővámmal az Airbus európai repülőgépgyártónak nyújtott, tiltott uniós támogatások miatt. A döntés tovább élezheti az Egyesült Államok és az Európai Unió amúgy is feszült kereskedelmi kapcsolatait. Az Európai Bizottság a döntés kihirdetése után azonnal jelezte, hogy ellenlépéseket tesz, ha az amerikai kormányzat a WTO engedélye alapján megemeli az Európából érkező termékek vámtarifáit.Az Airbus 2,04 százalékos veszteségben zárt a kereskedést a párizsi tőzsdén, míg a rivális Boeing 2,75 százalékos veszteségben forgott New Yorkban.New Yorkban több mint egyhavi mélypontra süllyedtek az irányadó tőzsdeindexek, az amúgy is ideges befektetőket megijesztették a gyenge gazdasági adatok és az újabb kereskedelmi súrlódások. A Dow Jones ipari átlag több mint 500 pontos, 1,98 százalékos, az S&P 500-as index 1,89 százalékos a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,73 százalékos mínuszban állt az európai tőzsdezárás idején.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára zuhanásra váltott a túlkínálat miatti aggodalmak felerősödésére. Az amerikai kormány energiaügyi tájékoztató hivatala (EIA) szokásos heti jelentésében közölte, hogy a kereskedelmi olajtartalékok 3,1 millió hordóval bővültek, ami kétszer nagyobb a vártnálA decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,56 százalékos mínuszban, 57,38 dolláron, a novemberi szállítású WTI pedig 2,52 százalékos mínuszban, 52,27 dolláron forgott fél hatkor.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára decemberi szállításra 1,26 százalékkal, 1507,75 dollárra nőtt.Egy euróért 1,0958 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,25 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.(MTI)