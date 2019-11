Tőzsde – London kivételével csökkenéssel zártak a főbb európai piacok

London kivételével csökkenéssel, mérsékelt elmozdulással zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn.

A londoni FTSE-100 mutató 0,07 százalékos szerény emelkedéssel, a frankfurti DAX-30 0,26 százalékos mínusszal, a párizsi CAC-40 mutató 0,16 százalékos csökkenéssel fejezte be a napot.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,18 százalékos veszteséggel zárta a kereskedést.

A befektetők a hétfői kereskedés során óvatosak voltak, az európai piacokon is részben az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktusok rendeződésével szemben támasztott kételyek alakították a tőzsdei árfolyamokat.

A nagyvállalatok között a nap egyik vesztese a német Volkswagen részvénye volt 4,1 százalékos veszteséggel, miután a vállalat rontotta középtávú eladási és profitelőrejelzését.









Az európai tőzsdezárás után a New York-i tőzsdén a 30 vezető iparvállalat DJIA indexe 0,06 százalék pluszban, a részvények szélesebb körét felölelő S&P500 index 0,02 százalék mínuszban volt, a technológiai papírok Nasdaq Composite mutatója pedig 0,06 százalék csökkenést jelzett.

Az európai tőzsdezárás után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 1 dollár 11 cent (1,75 százalék) mínusszal, 62,19 dolláron állt.

Az arany unciánkénti ára 0,28 százalékkal, 4,05 dollárral 1472,55 dollárra emelkedett.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1079 dollárt adtak a délután fél négykor jegyzett 1,1064 dollár után.(MTI)