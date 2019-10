Tőzsde – Jelentős mínuszban állnak az indexek New Yorkban

Jelentős mínuszban állnak a New York-i tőzsde irányadó indexei szerdán este.

Közép-európai idő szerint este fél nyolc körül a 30 vezető amerikai iparvállalat DJIA-mutatója 1,93 százalékos, a tőzsdén jegyzett legnagyobb részvénytársaságok Standard & Poor’s 500-as mutatója 1,90 százalékos mínuszban állt, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,72 százalékos csökkenést jelzett.

Az amerikai gazdaság lendületvesztését jelző keddi és szerdai adatok folytán fokozódtak az amerikai és a világgazdaság növekedésének lassulását és az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktusok gazdasági hatásait övező befektetői aggodalmak.

A New York-i tőzsdeindexek a keddi esés után szerdán növelték veszteségeiket, részben annak hírére, hogy az ADP munkaügyi adatfeldolgozó intézet szerdán közzétett adatai szerint a vártnál kevésbé nőtt a foglalkoztatás szeptemberben az Egyesült Államokban.

Kedden főként az rontotta a piaci hangulatot, hogy az Ellátási Lánc Menedzsment Intézet (Institute for Supply Management/ISM) által számított feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) szeptemberben 47,8 pontra, 2009 júniusa, a pénzügyi és gazdasági világválság vége óta a legalacsonyabbra esett.



A szerdai kereskedésben minden ágazati index erőteljes mínuszt jelzett, a nap legnagyobb vesztesének az iparvállalatok mellett a technológiai és az energiaszektor bizonyult.A nagyvállalatok között a nap egyik vesztese a Ford Motor volt csaknem 4 százalékos gyengüléssel, miután harmadik negyedéves autóeladásainak 5 százalékos csökkenéséről számolt be. A General Motors árfolyama is több mint 4 százalékos veszteséggel állt negyedéves eladási adatainak közzététele előtt.A DJIA-mutatót lefelé húzta egyebek mellett a Chevron, a Cisco Systems, az Intel, a Coca-Cola, a Visa, valamint az American Express részvényének 3 százalék körüli árfolyamesése.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két kőolajfajta ára csökkent, részben azért, mert az amerikai olajkészletek a vártnál nagyobb mértékben nőttek a múlt héten. Közép-európai idő szerint este fél nyolc körül a New York-i árupiacon a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) amerikai könnyűolajfajta hordónkénti (159 liter) 82 cent (1,53 százalék) mínusszal, 52,80 dolláron állt. Az északi-tengeri Brent olaj hordónkénti ára pedig 1 dollár 6 centes (1,80 százalék) csökkenéssel, 57,83 dollár volt.Az arany unciánkénti ára 1,27 százalékkal, 18,95 dollárral 1507,95 dollárra emelkedett.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0958 dollárt adtak a délután fél négykor jegyzett 1,0956 dollár után.(MTI)