Tőzsde – Jelentős emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek

Jelentős, 2 százalékot jóval meghaladó nyereségekben zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek kedden, követve a globális trendet.

Minden figyelem az amerikai elnökválasztásra irányul, a befektetők bíznak abban, hogy egyértelmű, vitathatlan győzelmet arat Joe Biden az amerikai elnöválasztáson, és nem kell hetekig tartó bizonytalanságokkal szembenézni.



A londoni FTSE 100 index 2,33 százalékos, a frankfurti DAX-index 2,55 százalékos, a párizsi CAC-40 index 2,44 százalékos, a milánói FTSE MIB 3,19 százalékos, a madridi IBEX pedig 2,52 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 2,00 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 2,35 százalékkal nőtt, míg az euróövezeti EuroStoxx50 2,62 százalékkal emelkedett.Az amerikai elnökválasztás előtt két nappal a regisztrált szavazók körében Donald Trump elnök támogatottsága 42 százalékos, demokrata párti kihívójáé, Joe Bidené pedig 52 százalékos volt. Ám a csatatér-államokban – amelyek eldöntik a végeredményt – szorosabb volt az állás. Az elnökválasztás keddi napja előtt több mint százmillió polgár élt az előrehozott szavazás lehetőségével.Európában a gyorsjelentések mozgatták az egyes vállalati részvények árfolyamát.A Sinch felhőszolgáltatásokat nyújtó svéd vállalat több mint 11 százalékkal drágult, mert nyereségének meredek emelkedéséről számolt be harmadik negyedéves jelentésében.A BNP Paribas francia nagybank árfolyama 6,7 százalékkal nőtt, miután a vártnál nagyobb nyereséget ért el július-szeptemberben.A H Lundbeck dán gyógyszergyártó vállalat viszont több mint 4 százalékot veszített piaci tőkeértékből, mivel a vártnál kevesebb nyereséget termelt a harmadik negyedévben.New Yorkban az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 2,53 százalékos, az S&P 500-as index 2,30 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 2,16 százalékos pluszban állt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.A januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,26 százalékos pluszban, 39,85 dolláron, a decemberi szállítású WTI pedig 2,61 százalékos nyereségben, 37,77 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,64 százalékkal, 1907,16 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,78 százalékkal, 1907,30 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1723 dollárt adtak, 0,71 százalékkal erősödött az euró.(MTI)