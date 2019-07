Tőzsde – Jelentős csökkenéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék

Jelentős csökkenéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék kedden, rontotta a hangulatot az amerikai-kínai kereskedelmi viszályt övező bizonytalanság, a brit EU-tagság rendezetlen megszűnése miatti aggodalmak fokozódása, valamint a gyenge vállalati beszámolók is.

A londoni FTSE-100 mutató 0,52 százalékos, a frankfurti DAX-index 2,18 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 1,61 százalékos mínuszban zárt. Milánóban 1,99 százalékkal, Madridban pedig 2,48 százalékkal esett az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,47 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,40 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,72 százalékkal csökkent.

A nap vesztesei az autógyártó vállalatok és a pénzintézetek voltak, mindkét szektor almutatója több mint 2 százalékkal esett. A legrosszabbul teljesítő tőzsdeindexek között volt a frankfurti DAX amiatt, hogy egy sor német nagyvállalat, köztük a Bayer és a Lufthansa, a vártnál rosszabb eredményekről számolt be gyorsjelentésében.

Az angol font árfolyama 28 havi mélypontra esett a főbb devizákhoz képest az új brit kormányfő, Boris Johnson kijelentései miatt, miszerint az Egyesült Királyság európai uniós tagsága mindenképpen megszűnik október 31-én, akár létrejön megállapodás az EU-val, akár nem.



Az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi főtárgyalói május óta először szerdán ülnek össze személyesen Sanghajban, de jelentős áttörést senki nem remél az egyeztetésektől. Donald Trump amerikai elnök kedden a Twitteren éles hangú bejegyzésekben bírálta Kínát, egyebek között azzal vádolva, hogy nem tartott be azt az ígéretét, miszerint több mezőgazdasági terméket vásárol az Egyesült Államoktól.A piaci szereplők arra is készültek, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kamatcsökkentést hajt végre szerdán befejeződő kétnapos ülésén. Az teljesen bizonyos, hogy több mint egy évtizede először kamatot csökkent a Fed, a kérdés csak a mérték.A CME-csoport FedWatch szolgáltatása szerint a piac 78,1 százalékos valószínűséget ad annak, hogy a Fed 0,25 százalékpontos kamatcsökkentést hajt végre, míg a 0,50 százalékpontos kamatvágás esélyét 21,9 százalékra becsülik. Hétfőhöz képest 4,2 százalékponttal nőtt a 25 bázispontos csökkentés esélye, ugyanennyivel csökkent az 50 bázispontosé.New Yorkban az európai tőzsdezárás után fél órával a Dow Jones ipari átlag 0,23 százalékos, az S&P 500-as index 0,40 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,39 százalékos mínuszban állt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.Az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,77 százalékos pluszban, 64,11 dolláron, míg a szeptemberi szállítású WTI 0,65 százalékos nyereségben, 57,24 dolláron forgott kora este, hat órakor.A New York-i árupiac határidős jegyzésében az arany unciánkénti ára 0,58 százalékkal, 1428,60 dollárra nőtt.Egy euróért 1,1150 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,05 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.(MTI)