Tőzsde – Jelentős csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Jelentős, három százalékot meghaladó mínuszokban nyitottak a New York-i tőzsde irányadó indexei szerdán, a befektetőket inkább a válságok idején biztos eszközök vásárlására ösztönzik azok az előrejelzések, hogy jelentősen emelkedni fog az új koronavírus halálos áldozatainak száma, miközben egyre nagyobbak a járvány miatti gazdasági károk.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 3,15 százalékos, az S&P 500-as mutató 3,74 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 3,14 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is borús a hangulat. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 3,74 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 4,22 százalékos, a párizsi CAC-40 4,30 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 3,74 százalékos mínuszban állt. Milánóban 2,57 százalékkal, Madridban pedig 2,13 százalékkal esett a vezető tőzsdeindex.

A piacokat megijesztette, hogy Donald Trump amerikai elnök radikális hangnemváltása. Trump, aki korábban arról beszélt, hogy hamarosan ellenőrzés alá vonhatják a járványt, kedden tartott sajtótájékoztatóján semmi jót nem ígért.”Nagyon fájdalmas két hét” vár az amerikaiakra – mondta az elnök, jelezve, hogy az új koronavírussal megfertőződöttek közül százezrek halhatnak meg.

Az Egyesült Államokban a SARS-CoV-2 vírus által megfertőzött személyek száma szerdára 188 ezer fölé emelkedett, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a négyezret.

A nemzetközi bankközi devizapiacon szerda délután egy euróért 1,0926 dollárt adtak, 0,97 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest azonban 0,15 százalékkal gyengült a dollár, 107,36 jenen forgott.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A júniusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 4,78 százalékos mínuszban, 25,09 dolláron, míg a májusi szállítású WTI 0,93 százalékos veszteségben, 20,29 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,12 százalékkal, 1572,94 dollárra emelkedett, míg a júniusi szállítású aranyé 0,55 százalékkal 1587,70 dollárra csökkent a New York-i árupiacon.Kedden mérsékelt mínuszokban zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 1,84 százalékkal, 21 917,16 pontra, az S&P 500-as index 1,60 százalékkal, 2584,59 pontra, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,95 százalékkal, 7700,10 pontra esett.A Wall Street történelmének egyik legrosszabb negyedévét zárta kedden, március 31-én.A Dow Jones, amely február közepén még történelmi csúcson járt, március utolsó napján záráskor több mint 23 százalékkal volt alacsonyabb az év eleji értékéhez képest, 1987 óta ez a legerősebb ütemű csökkenés.A S&P 500-as mutatónak 1938 óta a mostani volt a legrosszabb negyedéve, a mutató értéke 20 százalékkal esett az év elejéhez képest, a kosarát alkotó vállalatok piaci tőkeértéke mintegy 5600 milliárd dollárral csökkent. A New York-i elektronikus tőzsde, a Nasdaq 2008 óta nem zárt ilyen rossz negyedévet, a piac összetett mutatójának értéke 16,7 százalékkal csökkent.(MTI)