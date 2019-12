Tőzsde – Indexemelkedéssel nyitottak az amerikai tőzsdék

Három, veszteséggel befejezett nap után indexemelkedéssel nyugtázták szerdán az amerikai tőzsdék az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokon az álláspontok közeledéséről megjelent híreket.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,48 százalék, az S&P-500 index 0,37 százalék, a Nasdaq Composite index 0,43 százalék nyereséget mutatott a kereskedés kezdetén.

A Wall Street indexeit már három nap gyengülése távolította el a múlt héten elért rekordoktól.

Hírügynökségi jelentések szerint az Egyesült Államok és Kína a Hongkong és a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület körüli feszültségek dacára is folytatja a tárgyalásokat és az álláspontok közelebb kerültek egy részmegállapodás megkötéséhez. Az Egyesült Államok kereskedelmi ügyekben illetékes tárgyalói arra számítanak, hogy még december 15., azaz a kínai importtermékeket sújtó újabb amerikai pótvámok bevezetésének határideje előtt tető alá tudják hozni a hónapok óta várt kétoldalú kereskedelmi részmegállapodást.

A Kínával fennálló kereskedelmi kapcsolatok minőségére, az importvámokra erősen érzékeny technológiai cégek részvényének az árfolyama már a nyitás előtt emelkedett a tőzsdén kívüli forgalomban. A Micron Technology Inc, az Nvidia Corp és az Intel Corp részvényei fél és másfél százalék között drágultak.



A kereskedelmi ellentétek rendeződésének javuló esélye az európai tőzsdeindexeket is megemelte szerdán. Az indexek vegyes kezdés után az amerikai kereskedési idő kezdetén már erős nyereségben álltak, a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,85 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,20 százalékkal emelkedett.Az olajár szintén emelkedett az ellentétek elsimítása, így a kereslet várható növekedésének a reményében. Az áremelkedés mellett szólt még az OPEC által a kitermelés további korlátozására mutatott hajlandóság is. Értesülések szerint az OPEC és a szervezeten kívüli nagy olajtermelőket, így Oroszországot is tömörítő informális szövetség az eddiginél nagyobb önkéntes termeléskorlátozást készül bejelenteni a héten Bécsben tartandó tanácskozásukon.Az amerikai kereskedés kezdetén a Brent nyersolaj ára 2,75 százalékkal állt magasabban a globális kereskedésben hordónként 62,49 dolláron, a WTI ára pedig 2,80 százalékkal 57,67 dollárra emelkedett.Az eurót 0,23 százalékkal jegyzik erősebben 1,1107 dolláron, az arany spot ára 0,06 százalékkal unciánként 1476,40 dollárra csökkent.(MTI)