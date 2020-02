Jelentős, három százalékot jócskán meghaladó veszteségekben zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek pénteken, a koronavírus-járvány terjedése miatt a globális piacokat korrekciós területre taszító hét utolsó napján.

A londoni FTSE-100 mutató 3,18 százalékos, a frankfurti DAX-index 3,86 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 3,38 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. Milánóban 3,58 százalékkal, Madridban “csak” 2,92 százalékkal, de Athénban például 6,31 százalékkal zuhant az irányadó mutató.

A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 3,91 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 3,64 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 3,66 százalékkal csökkent.

A múlt hét pénteki záráshoz képest a hatszáz legnagyobb európai vállalat árfolyamának változását követő Stoxx Europe 600-as mutató értéke 12,58 százalékkal tavaly augusztusi szintre esett vissza. Ilyen példátlanul nagy arányú csökkenésre 2008 októbere, a pénzügyi világválság csúcspontja óta nem volt példa.

Az 50 legnagyobb euróövezeti vállalat indexe, az EuroStoxx50 12,40 százalékkal, ugyancsak tavaly augusztusi szintre csökkent egy hét alatt. Londonban egy hét alatt 11,07 százalékkal, 2018 decemberi, Frankfurtban 12,44 százalékkal, 2019 októberi, Párizsban pedig 11,94 százalékkal 2019 augusztusi szintre zuhant az irányadó index értéke.



Az európai tőzsdék már csütörtökön a korrekciós fázisba léptek, miután a február 19-i csúcsokhoz képest több mint 10 százalékkal esett az indexek értéke annak nyomán, hogy az új koronavírus Kínán kívüli gyors terjedése megrémisztette a befektetőket, és sokan már világgazdasági recessziót vizionálnak. Miközben Kínában enyhülni látszik a járvány, az új koronavírus-betegség gyors terjedésnek indult más országokban. Az új fertőzöttek háromnegyedét immár Kínán kívüli országokban regisztrálják.A New York-i tőzsdéken is borús a hangulat, erősen hullámzó kereskedésben csökkennek az indexek, és 2008 októbere óta a legrosszabb hetüket zárhatják.Közép-európai idő szerint péntek este háromnegyed hatkor a Dow Jones ipari átlag 1,15 százalékos, az S&P 500-as index pedig 0,79 százalékos mínuszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,17 százalékos pluszban állt. Fél órával később azonban újra erős veszteségekben álltak a mutatók: a DJIA 2,51 százalékos, az S&P 500-as 2,17 százalékos, a Nasdaq Composite mutatója pedig 1,53 százalékos mínuszt mutatott.Mindhárom index értéke több mint 10 százalékkal alacsonyabb a másfél héttel ezelőtti rekordokhoz képest, azaz ugyancsak korrekciós szakaszba léptek.A globális befektetői kockázatvállalási hajlandóság megítélésére is használt volatilitási mutató, a Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) 17,49 százalékkal, 46,01 pontra nőtt. Utoljára 2018 februárjában volt ennél is magasabb a mutató értéke, amely 20 pont fölött már pánikot jelez.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára is zuhan. A májusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 3,40 százalékos mínuszban, 49,97 dolláron, a márciusi szállítású WTI pedig 4,63 százalékos veszteségben, 44,91 dolláron forgott.A Brent napi minimumán 48,95 dolláron, 6,20 százalékos mínuszban forgott, és 2017 júliusa óta először esett az 50 dolláros küszöb alá a jegyzés. A WTI ára 8,86 százalékos mínuszban, 43,86 dolláron is járt, amivel 2018. decemberi szintre süllyedt.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 2,94 százalékkal, 1590,15 dollárra süllyedt.Egy euróért 1,0993 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,05 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz.(MTI)