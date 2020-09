Tőzsde – Gyengülés indításkor New Yorkban

Mínuszban indítottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek csütörtökön.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 1,28 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,60 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,90 százalékos gyengüléssel nyitotta a kereskedést.

A nagy nyugat-európai tőzsdék irányadó mutatói is mínuszban álltak a New York-i tőzsdenyitáskor. Csütörtökön délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,42 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,98 százalékos, a párizsi CAC-40 index 1 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 1,19 százalékos mínuszban állt.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1799 dollárt adtak a New York-i tőzsdenyitáskor a reggeli 1,1769 dollár után.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A Brent ára hordónként 13 centtel (0,31 százalékkal) 42,09 dollárra süllyedt, a WTI jegyzése pedig 21 centtel (0,52 százalékkal) 39,95 dollárra esett.Az arany ára unciánként 1,42 százalékkal (27,05 dollárral) 1943,45 dollárra zuhant.(MTI)