Tőzsde – Gyenge kezdés New Yorkban

Indexcsökkenéssel korrigálták lefelé az előző záráskor elért rekordjaikat a hétfői kereskedés kezdetén az amerikai értékpapírpiacok.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,41 százalékkal, az S&P-500 index 0,19 százalékkal, a Nasdaq Composite index 0,21 százalékkal kezdett alacsonyabban.

Pénteken a Wall Street indexei, a DJIA és az S&P rekordon fejezték be a kereskedést, de a Nasdaq Composite is emelkedéssel zárt. A Wall Street indexei a negyedik egymást követő hetet fejezték be nyerséggel, a Nasdaq Composite a harmadikat.

Az elmúlt héten a tőzsdeindexeknek a gazdasági fellendülést adatokkal alátámasztó első negyedévi tőzsdei eredmény beszámolók adtak lökést. A fellendülésbe vetett bizalmat erősítették a múlt héten publikált makrogazdasági adatok is. A lakásépítési aktivitás 15 éves csúcsot ért el márciusban, az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma az elmúlt héten 13 havi mélypontra csökkent.

Az elmúlt héten a nagy pénzintézetek tették közzé negyedéves jelentésüket, hétfőn pedig a nagyobb vállalatok közül a Coca-Cola indította a jelentések özönét a nyitás előtt publikált mérlegével. A részvény árfolyama az adatok láttán a tőzsdén kívüli forgalomban egy százalékkal emelkedett. A másik hétfői “nagyágyú” az IBM lesz, de már a zárás után esedékes jelentésével.



Az S&P-500 index tagjaiból a héten 79 teszi közzé első negyedéves jelentését, közöttük a Johnson & Johnson, a Netflix, az Intel, a Honeywell és a Schlumberger.A Tesla részvénye két és fél százalékkal gyengült a tőzsdén kívüli forgalomban, miután egy vezető nélküli Tesla autó két áldozattal járó balesetet okozott.A Bitcoin árfolyama hétfőn némileg felfelé korrigált a vasárnap elszenvedett 15 százalékos esésből. Az elmúlt héten szerdán a Bitcoin árfolyama első alkalommal emelkedett 64 ezer dollár fölé a Coinbase kriptodeviza kereskedelmi platform tőzsdei bevezetését követően. A fellendülést aztán negatív korrekció követte, amit a kriptodeviza kereskedelem pénzmosás elleni célból való hatósági megszigorításának terveiről vasárnap felreppent értesülések csak tovább fokoztak. Az amerikai tőzsdék hétfői nyitása előtt a Bitcoin árfolyama már 56,5 ezer dollárnál járt közel három százalékos emelkedéssel.Az olajár stabilizálódott hétfőre az elmúlt heti emelkedés után. A Brent nyersolaj ára az amerikai piacok nyitásakor 66,76 dolláron állt hordónként a nemzetközi kereskedelemben 0,01 százalékos napi csökkenéssel, a WTI pedig 63,16 dolláron 0,05 százalékos csökkenéssel.A Brent ára az elmúlt héten hat százalékkal, a WTI ára hat és fél százalékkal emelkedett. A nyersolaj ára a nemzetközi kereskedelemben az év eleje óta már több mint 30 százalékkal ment fel a gazdasági fellendülés és ezzel párhuzamosan a kereslet növekedésének a reményében.Az arany ára lefelé korrigált hét hetes csúcsról. Az amerikai piacok nyitásakor a spot ár 1770,03 dolláron állt 0,36 százalékos csökkenéssel. Nap közben korábban 1789,77 dolláron is állt a jegyzés, hét hete a legmagasabb szinten a dollár gyengülése miatt.A dollár index 91,2 pont alá csökkent hétfőn, március eleje óta a legalacsonyabb szintre. Az amerikai kereskedés kezdetén a dollár index 91,17 ponton állt 0,42 százalékos napi csökkenéssel. Az eurót 0,38 százalékkal jegyzik erősebben 1,2028 dolláron.(MTI)