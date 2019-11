Tőzsde – Gyenge kezdés New Yorkban

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés csütörtökön az amerikai értékpapírpiacokon az előző napi vegyes zárás után.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,09 százalék, az S&P-500 index 0,15 százalék, a Nasdaq Composite index 0,27 százalék veszteséget mutatott a kereskedés kezdetén.

Az amerikai piacok nyitásakor az európai tőzsdéken is több-kevesebb veszteségben jártak az árfolyamindexek. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,28 százalékos, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,19 százalékos mínuszt jelzett.

A befektetői hangulat romlása a vártnál gyengébbnek bizonyult kínai makrogazdasági mutatóknak tulajdonítható, amelyek kétségeket támasztottak a világgazdasági növekedés várható ütemével kapcsolatban.

A kínai statisztikai hivatal csütörtökön közölt adatai szerint az ipari termelés éves összevetésben 4,7 százalékkal nőtt, messze elmaradva az elemzők által jósolt 5,4 százalékos növekedéstől, illetve a szeptemberi 5,8 százaléktól.









A kínai kiskereskedelmi forgalom szintén nem a várakozásoknak megfelelően teljesített: a tavalyi azonos időszakihoz képest 7,2 százalékkal nőtt októberben a szeptemberi 7,8 százalék után, miközben elemzők enyhe erősödésre, 7,9 százalékra számítottak. A kiskereskedelmi forgalom ezzel féléves mélypontra esett, utoljára áprilisban mértek szintén 7,2 százalékos növekedést, ami akkor 16 évre visszamenőleg a legrosszabb adat volt.

A beruházások éves összehasonlításban 5,2 százalékkal nőttek Kínában az év első tíz hónapjában, ezzel az eddig mért leggyengébb eredményt produkálták. Elemzők arra számítottak, hogy ismétlődik majd a szeptemberi 5,4 százalékos eredmény.

Az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok rendeződésébe vetett reményeknek és a vártnál jobbnak bizonyult vállalati eredmény-beszámolóknak köszönhetően azonban a részvényárfolyamok erőteljesen emelkedtek az elmúlt hetekben. Annak ellenére is, hogy a kereskedelmi kapcsolatok rendeződésével szemben időről időre kételyek is felmerültek. Az S&P-500 index például jó úton halad afelé, hogy sorban a hatodik hetet fejezze be nyereséggel.

Az olajár emelkedett csütörtökön az amerikai nyersolajkészletek váratlan mértékű csökkenése miatt, annak ellenére is, hogy az OPEC az amerikai palaolaj-termelés korábban prognosztizáltnál kisebb mértékű növekedését jelezte előre 2020-ra. Az áremelkedés mértékét fékezte a kínai makrogazdasági adatok vártnál gyengébb alakulása is.

A Brent nyersolaj ára az amerikai kereskedés kezdetén 0,98 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben 62,98 dolláron hordónként. A WTI ára 0,79 százalékkal 57,57 dollárra emelkedett.

Az arany árát a befektetői kockázatkerülés emelte meg az értékőrző befektetési eszközök iránt megnövekedett keresletnek köszönhetően. Az arany spot ára 0,41 százalékkal unciánként 1468,88 dollárra emelkedett.

Az eurót 0,04 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1002 dolláron.(MTI)