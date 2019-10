Tőzsde – Gyenge kezdés New Yorkban

Indexcsökkenéssel folytatták az előző napi nagy esést a csütörtöki nyitáskor az amerikai értékpapírpiacok.

Az előző két kereskedési napon gazdasági növekedési aggodalmak miatt elveszített mintegy három százalék után New Yorkban a DJIA-30 index 0,15 százalék, az S&P-500 index 0,20 százalék, a Nasdaq Composite index 0,12 százalék csökkenést mutatott a kereskedés kezdetén.

A DJIA index a negyedik negyedév első két napján három százalékot veszített, miután a harmadik negyedévet 1,2 százalék nyereséggel fejezte be. Az év eleje óta ezzel együtt is 11,8 százalékot halmozott fel az árfolyammutató. Az október eleji árfolyamcsökkenést aggodalomra okot adó makrogazdasági adatok idézték elő az amerikai piacokon. Szeptemberben ugyanis mind az ipari termelés, mind a foglakoztatás növekedése lassult.



Az olajár a globális kereslet várható csökkenése, valamint az OPEC termeléskorlátozása ellenére is meglévő túlkínálat miatti aggodalmak okán csökkent. Az előző napi két százalékos esés után a Brent ára 1,07 százalékkal állt alacsonyabban hordónként 57,07 dolláron, a WTI ára 1,48 százalékkal 51,86 dollárra csökkent.Az arany árát befektetési menedék szerepe emelte meg és tartotta meg az 1500 dolláros határ felett. Az arany és más értékőrző befektetési eszközök iránt az EU és az Egyesült Államok között kirobban kereskedelmi vita és a kilátásba helyezett importvám-emelések növelték meg az érdeklődést.Az amerikai piacok nyitásakor az arany spot ára 0,03 százalékkal állt magasabban unciánként 1500,45 dolláron.Az eurót 0,03 százalékkal jegyzik erősebben 1,0961 dolláron.(MTI)