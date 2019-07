Tőzsde – Gyenge kezdés New Yorkban

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés kedden az amerikai értékpapírpiacokon a hétfői rekordzárás után.

A DJIA-30 index 0,04 százalék, az S&P-500 index 0,07 százalék a Nasdaq Composite 0,08 százalék veszteséget mutatott a kereskedés kezdetén.

Hétfőn szerény nyereséggel, de így is rekordon zártak a vezető amerikai árfolyamindexek, miután napközben is történelmi csúcsokat állítottak be.

A befektetők a kezdődő negyedéves tőzsdei eredmény beszámoló szezon jelentéseire várnak. Elemzők az S&P-500 index tagjainál átlagosan három százalékos nyereségcsökkenésre számítanak a második negyedévre.

A nagyobbak közül keddi kezdés előtt jelentette meg várakozáson felüli beszámolóit a Goldman Sachs, a J.P. Morgan Chase, a Johnson & Johnson és a J.P. Morgan Chase. A Goldman Sachs részvénye egy százalékkal, a Johnson & Johnson részvénye fél százalékkal erősödött a tőzsdén kívüli forgalomban a keddi nyitás előtt. A J.P. Morgan Chase részvénye viszont a negyedév során jelentkező egyszeri tételek figyelembe vétele miatt egy százalékkal gyengült a tőzsdei kezdés előtt.



Az olajár kissé emelkedett, az amerikai piaci nyitáskor a Brent ára 0,08 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 66,53 dolláron, a WTI ára 0,08 százalékkal 59,63 dollárra emelkedett.Az eurót 0,33 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1220 dolláron, az arany ára 0,06 százalékkal unciánként 1412,65 dollárra csökkent.(MTI)