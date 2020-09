Tőzsde – Gyenge kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés csütörtökön az előző napi nagy árfolyamesés után az amerikai értékpapírpiacokon.

A DJIA-30 index 0,18 százalékkal, az S&P-500 index 0,46 százalékkal, a Nasdaq Composite index 0,76 százalékkal csökkent kezdéskor.

A DJIA index szerdán közel két százalékot, az S&P index közel két és fél százalékot, a Nasdaq index pedig több mint három százalékot veszített.

Az amerikai tőzsdeindexek szerdai vesztesége elsősorban a nagy technológiai cégekre nehezedő eladási nyomásra vezethető vissza. Az Apple például több mint négy százalékot veszített szerdán. Az árfolyamesést szinte csak a Nike és a Twitter kerülte el közel kilenc, illetve több mint hat százalékos erősödéssel. A Nike várakozáson felüli online értékesítésének, a Twitter részvénye pedig egy befektetői tanácsadótól kapott felminősítésnek köszönhette pozitív lendületét.

Csütörtökön is vesztesében álltak már a nyitás előtt a nagy technológiai cégek papírjai. Az Apple Inc, Amazon.com Inc, Netflix Inc és Alphabet Inc részvények egy-két százalékot veszítettek a tőzsdén kívüli forgalomban, a Tesla pedig három százalékot.

A csütörtöki gyenge nyitáshoz a foglalkoztatási helyzet vártnál lassúbb javulását mutató adatok is hozzájárultak. Az elmúlt héten 870 ezren nyújtottak be első alkalommal munkanélküliségi segélykérelmet az Egyesült Államokban, többen a 840 ezres piaci várakozásnál és többen az előző heti 866 ezernél. A 2009-es nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság idején is “csak” 665 ezer volt a benyújtott kérelmek legmagasabb heti száma. Mindazonáltal a négy heti mozgóátlag már csökkenőben van, a múlt héten 878 ezer lett, 35 ezerrel alacsonyabb az előző hetinél. Csökkent a tartós munkanélküliek száma is, az előző hetihez képest 167 ezerrel 12,580 millióra.



Az amerikai tőzsdék csütörtöki nyitásakor az európai értékpapírpiacok többsége is mínuszban járt. Az európai gyűjtőindexek 0,7-0,8 százalékos veszteséget mutattak, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,5 százalékosat.Az olajár vegyesen alakult csütörtökön, az amerikai kereskedés kezdetén a WTI 0,05 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 39,95 dolláron, a Brent ára pedig 0,05 százalékkal 41,75 dollárra csökkent.Az eurót 0,11 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1646 dolláron, az arany spot ára 0,28 százalékkal unciánként 1858,30 dollárra csökkent.(MTI)