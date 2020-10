Tőzsde – Eséssel indíthatnak a főbb európai részvénypiacok

Csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék csütörtökön, a kockázatvállalási hangulatot erősen visszafogja, hogy meredeken emelkedik az új koronavírussal megfertőződöttek száma Európában, és a hatóságok újabb szigorító intézkedésekkel próbálják visszafogni a járvány gyors terjedését.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 33 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 95 ponttal, a párizsi CAC-40 index 38 ponttal, a milánói FTSE MIB mutató pedig 179 ponttal eshet a nyitásban.

Lefelé húzza a mutatókat az is, hogy a jelek szerint már nem sikerül tető alá hozni egy újabb masszív gazdaságösztönző csomagot az Egyesült Államokban a november 3-i elnökválasztás előtt. Steven Mnuchin pénzügyminiszter szerdán elismerte, hogy nehéz lenne megállapodni a csomagról a választás előtt, mert bizonyos kérdésekben nagyon messze áll egymástól a republikánus és a demokrata párt álláspontja.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben eluralkodott a borúlátás csütörtökön. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel negyed kilenckor 0,72 százalékos mínuszban, 582,68 ponton állt.

Tokió 0,54 százalékos mínuszban, Sydney viszont 0,50 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést, míg Szöulban záráshoz közeledve 0,66 százalékos veszteségben állt az irányadó index. Sanghajban 0,10 százalékos, Sencsenben 0,09 százalékos, Hongkongban pedig 1,35 százalékos mínuszban álltak az irányadó indexek zárás előtt egy órával.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken. A decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,39 százalékos mínuszban, 43,15 dolláron, a novemberi szállítású WTI pedig 0,34 százalékos veszteségben, 40,90 dolláron forgott nyolc órakor.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,21 százalékkal, 1896,81 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,25 százalékkal 1902,40 dollárra süllyedt a New York-i árupiacon.



Szerdán vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. Londonban 0,58 százalékkal, Párizsban pedig 0,12 százalékkal csökkent, míg Frankfurtban 0,07 százalékkal, Milánóban 0,25 százalékkal, Madridban pedig 0,60 százalékkal emelkedett az irányadó mutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,09 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,16 százalékkal esett, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,12 százalékkal csökkent.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,58 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,66 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,80 százalékos mínuszban zárt szerdán.(MTI)