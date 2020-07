Tőzsde – Erősödéssel nyitottak a New York-i indexek

Egy százalékot meghaladó pluszban nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek csütörtökön arra a röviddel korábban elhangzott bejelentésre, hogy júniusban a vártnál jelentősebben, 4,8 millióval nőtt a foglalkoztatottak száma az Egyesült Államokban, a munkanélküliségi ráta pedig 11,1 százalékra csökkent a májusi 13,3 százalékról.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 1,49 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,28 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,20 százalékos erősödéssel indította a kereskedést.

A nagy nyugat-európai tőzsdék irányadó mutatói is növekedést jeleztek a New York-i tőzsdenyitáskor. Csütörtökön délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 1,40 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 2,51 százalékos, a párizsi CAC-40 index 2,36 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 2,40 százalékos pluszban állt.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1260 dollárt adtak a New York-i tőzsdenyitáskor a reggeli 1,1270 dollár után.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.A Brent ára hordónként 59 centtel (1,40 százalékkal) 42,62 dollárra nőtt, a WTI pedig 48 centtel (1,16 százalékkal) 40,30 dollárra drágult.Az arany ára unciánként 0,25 százalékkal (4,55 dollárral) 1775,35 dollárra csökkent.(MTI)