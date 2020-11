Tőzsde – Erős zárás az európai tőzsdéken

Indexemelkedéssel zártak kedden az európai értékpapírpiacok.

Az árfolyamok a koronavírus-ellenes oltóanyagtól remélt gazdasági talpra állásnak és a zökkenőmentes amerikai hatalomátadás kilátásának köszönhetően erősödtek kedden világszerte.



Az FTSE EuroFirst 300 páneurópai index 0,87 százalék, a Stoxx Europe 600 index 0,84 százalék emelkedéssel fejezte be a keddi kereskedést, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 1,30 százalékkal végzett magasabban.Londonban 1,53 százalékkal emelkedett az FTSE-100 index a zárásra, és ezzel 5 hónapja a legmagasabb szinten állapodott meg.A frankfurti DAX 1,26 százalékkal erősödött kilenc hónapos csúcsra. A német gazdaság a vártnál nagyobb, 8,5 százalékos GDP-növekedéssel kompenzálta részben a harmadik negyedévben a második negyedévi súlyos visszaesést.A CAC-40 Párizsban 1,21 százalékkal zárt magasabban, kilenc havi csúcson. A milánói tőzsdén 2,01 százalékos, a madridin pedig 1,98 százalékos indexemelkedéssel fejeződött be a kereskedés.Az európai piacok zárásakor az amerikai tőzsdeindexek is egy-másfél százalékos nyereségben jártak.Az olajár a múlt heti 5 százalék és a hétfői 2 százalék után tovább emelkedett kedden, és legutóbb márciusban tartott szintet ért el. A Brent az európai piacok zárásakor 4,00 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 47,88 dolláron, a WTI pedig 4,74 százalékkal emelkedett 45,10 dollárra.Az eurót 0,33 százalékkal jegyzik erősebben, 1,1879 dolláron, az arany spot ára pedig 1,74 százalékkal unciánként 1805,66 dollárra csökkent.(MTI)