Tőzsde – Erős zárás az európai tőzsdéken

Pozitív nyitás után nagy, másfél-két százalékos indexemelkedéssel zártak hétfőn az európai értékpapírpiacok.

Az uniós és euróövezeti árfolyammutatók közül az FTSE EuroFirst 300 index 1,74 százalékkal, a Stoxx Europe 600 pedig 1,80 százalékkal végzett magasabban, az EuroStoxx50 index 1,95 százalékkal emelkedett. A páneurópai indexek négy százalékos, az euróövezeti hat százalékos nyereséggel fejezte be február hónapot.

Londonban 1,59 százalékkal erősödött hétfőn az FTSE-100 index. Az elmúlt hónapot a londoni index 1,2 százalékos nyereséggel zárta.

A frankfurti DAX 1,64 százalékkal két heti csúcsra emelkedett, az index 2,8 százalékos nyereséggel fejezte be a február hónapot. A CAC-40 Párizsban 1,57 százalékkal végzett magasabban, az elmúlt hónapot hét százalékos nyereséggel zárta az index.

Milánóban 1,79 százalékkal emelkedett a tőzsdeindex, miután hat százalékos emelkedéssel zárta a februárt, ami november óta a legnagyobb havi nyeresége volt. Madridban 1,85 százalékos indexemelkedéssel zárult a hétfői tőzsdenap. A madridi index is hat százalékkal erősödött februárban, szintén november óta a legnagyobb mértékben.



Az európai kereskedési idő végén hétfőn a Brent nyersolaj ára 0,88 százalékkal állt magasabban a nemzetközi piacon hordónként 64,99 dolláron, a WTI ára pedig 0,62 százalékkal 61,88 dollárra emelkedett. Februárban mindkét olajtípus, a Brent és a WTI ára is 18 százalékkal emelkedett és bőven a koronavírus-válság előtti szinten jár.Az eurót 0,16 százalékkal jegyzik gyengébben 1,2055 dolláron, az arany spot ára 0,11 százalékkal unciánként 1736,33 dollárra emelkedett.(MTI)