Tőzsde – Erős kezdés New Yorkban

Indexemelkedéssel indult a kereskedés pénteken az amerikai értékpapírpiacokon a héten kezdődött negyedéves eredménybeszámoló szezon első jelentéseiben szereplő várakozáson felüli adatokat nyugtázva.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,48 százalékkal, az S&P-500 index 0,31 százalékkal, a Nasdaq Composite index 0,10 százalékkal kezdett magasabban.

Az amerikai tőzsdék nyitásakor az európai indexek is nyereségben álltak, a páneurópai gyűjtőindexek 0,6 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,7 százalékkal.

Az amerikai indexek csütörtökön nyereséggel zártak, a DJIA és az S&P rekordon, de a Nasdaq Composite indexet is alig egy százalék választotta el rekordjától. A Wall Street két vezető indexe sorban a negyedik egymást követő nyereséges hét befejezése előtt áll. A hónap eleje óta a DJIA index 3,9 százalékkal, az S&P index 5,4 százalékkal, a Nasdaq Composite 7,6 százalékkal emelkedett. Az év eleje óta a DJIA és az S&P indexek 12 százalékkal emelkedtek, a Nasdaq Composite index pedig 9 százalékkal ment feljebb.

Az előző napi erősödés nagy nyertesei, a vezető technológiai cégek, az Apple, az Amazon.com, a Tesla és a Microsoft némi negatív korrekciót mutattak a pénteki kezdés előtt a tőzsdén kívüli forgalomban.



Az elmúlt napokban közzétett negyedéves eredményük alapján a nagy bankok részvényei tovább erősödtek, a JPMorgan Chase, a Goldman Sachs, és a Bank of America papírok árfolyama fél és egy százalék közötti mértékben ment fel a tőzsdén kívüli forgalomban.Az olajipari vállalatok részvényei az olajár emelkedését követték felfelé, a kezdés előtt fél és egy százalék közötti mértékben ment fel a Chevron Corp, a Marathon Petroleum, az Exxon Mobil Corp és az Occidental Petroleum részvénye.Az olajár emelkedése pénteken megtorpant. Az amerikai piacok nyitásakor a Brent 0,12 százalékkal állt magasabban, hordónként 67,02 dolláron a nemzetközi kereskedelemben, a WTI ára pedig 0,03 százalékkal ment lejjebb 53,44 dollárra.Az olajár nyereséges hétzárás elé néz. A Brent ára a héten hat százalékkal emelkedett és március közepe óta az első alkalommal 67 dollár felett is állt.Az év eleje óta a nyersolaj ára több mint harminc százalékkal nőtt a gazdasági fellendülés és ezzel párhuzamosan a kereslet növekedése reményében.Az eurót 0,15 százalékkal jegyzik erősebben 1,1984 dolláron, az arany spot ára 0,60 százalékkal emelkedett unciánként 1774,50 dollárra. Az arany ára hét heti csúcson és két százalékos heti nyereségben áll.(MTI)